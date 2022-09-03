السعودية تتخذ قرارا عاجلا و هاما يغضب أمريكا ودول الاتحاد الاوروبي وروسيا تصفه بالقرار الشجاع والحكيم

الرياض - محمد الاطلسي - وصفت الحكومة الروسية القرار السعودي بشأن اسعار لنفط والعقوبات على روسيا بأنه قرار خكيم ومنصف .

واوضحت ان الخطوات الخاصة بشأن اسعار النفط وتخفيظ كميته يعتمد على الأوضاع في الأسواق العالمية .

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وأعرب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، عن تأييده لتصريحات وزير الطاقة السعودي حول أن أسعار العقود الآجلة للنفط بعيدة عن الواقع، وأشار إلى أن الأسعار مرتفعة بسبب العقوبات.

وأشار المسؤول الروسي، في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، إلى أن روسيا تدعم تمديد صفقة مجموعة "أوبك+" لخفض إنتاج النفط بعد العام 2022، وأن المجموعة ستناقش المسألة في الخريف.

وقال المسؤول الروسي: "في واقعنا اليوم غالبا ما تكون أسعار النفط الآجلة بعيدة عن وضع السوق (الواقع) لأن السوق غير مستقرة في المقام الأول بسبب هذه القيود المفروضة على دول مثل فنزويلا وإيران بالإضافة للعقوبات على النفط الروسي. روسيا لا تزال لاعبا كبيرا في السوق العالمية".

وأضاف نوفاك قائلا: "لذلك فإن هذا لا يؤدي إلا إلى زعزعة الاستقرار بين المشاركين في السوق، وغالبا ما تأخذ الأسعار في الاعتبار بعض قيود العقوبات والمخاطر التي لا صلة لها بالحياة".