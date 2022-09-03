بعبارة جريئة هزت شوارع المملكة .. الأمير السعودي محمد بن سلمان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الرياض - محمد الاطلسي - اشعل الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مواقع التواصل الاجتماعي بعد اطلاقه عبارة هزت شوارع المملكة.

حيث اطلق الأمير الشاب الوعد بجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة والمزدهرة في كل المجالات . وقال العبارة الشهيرة التي تفاعل معها الجميع ، عندما قال : هذه خربي الشخصية "

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وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والعالم العربي، بمقولات وصور لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة عيد ميلاده الـ37.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات ومقولات للأمير محمد بن سلمان، فيما استذكر البعض عبر مقطع فيديو، تصريحات ولي العهد السعودي في عام 2018 عندما قال: "إذا نجحنا في السنوات القادمة، سوف تلتحق فينا الدول أكثر سوف تكون النهضة القادمة في العالم في الـ30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله..هذه حرب السعوديين، وهذه حربي التي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم".