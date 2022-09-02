دولة خليجية تزف خبر سار سيسعد كافة اليمنيين ..تفاصيله

الرياض - محمد الاطلسي - زار وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب الأستاذ بدر سالم كلشات، برفقة رئيس جمعية المعاقين الأستاذ سالم بلحاف، المركز العربي للأطراف الصناعية في مدينة صلالة بسلطنة عمان الشقيقة.

| | الأخبار الأكثر تصفحاً :

وأعرب كلشات عن شكره لسلطنة عمان حكومة وشعباً على مساندتها للأعمال الإنسانية والخيرية التي تخدم اليمن ككل ومحافظة المهرة على وجه الخصوص.. مثمناً ما تقدمه السلطنة من مساعدات ومشاريع خدمية في المهرة.

وطلع الوكيل كلشات خلال الزيارة على عدد من جرحى الدفعة الرابعة عشر الذين يتلقون العلاج في المركز، وعلى الجهود الإنسانية التي يبذلها طاقم المركز العربي للتخفيف من معاناة الجرحى اليمنيين المتضررين من الحرب من جميع المحافظات.

وأبدى الوكيل كلشات إعجابه بالإمكانيات الطبية المتوفرة بالمركز والأجهزة الحديثة والخدمات المقدمة للجرحى، مقدراً جهود الشيخ حمود سعيد المخلافي المستمرة في المجال الخيري.

من جهته، أثنى رئيس جمعية المعاقين بمحافظة المهرة الأستاذ سالم بلحاف على دور المركز العربي في مساعدة الجرحى مبتوري الأطراف في استعادة حركتهم وحياتهم الطبية.