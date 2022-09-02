في الكويت يا ويلك اذا ارتكب هذه المخالفة .. سيتم سحب رخصة المقيم وترحيلك فوراً

الرياض - محمد الاطلسي - | | الأخبار الأكثر تصفحاً :

اقرأ أيضاَ :

�قرت الحكومة الكويتية عدداً من المخالفات التي تستهدف تغليظ العقوبات على الوافدين المقيمين في الكويت، وتقود المخالف إلى الإبعاد تمامًا عن الكويت، وقد كشفت الحكومة الكويتية عن عدد التجاوزات والمخالفات التي بلغ عددها 7 نقاط. وكشفت صحيفة «القبس» الكويتية، أمس الأول الثلاثاء، عن 7 مخالفات تقود مرتكبيها من الوافدين إلى الإبعاد مباشرة عن الكويت، كان من بينها القرار الأخير الصادر عن وزارة الداخلية، والمقرر فيه إعادة تنظيم خدمة النقل بالأجرة «تحت الطلب» وكذلك «الجوالة» والذي يقضي القانون فيه بسحب الرخص عن السائق في حال ارتكاب أي مخالفة قانونية، جسيمة، وإحالته للمعاقبة ومن ثم إبعاده عن البلاد تمامًا.