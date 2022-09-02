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تنويه هام من الجوازات السعودية لجميع المقيمين اليمنيين بشأن الإقامة المنتهية

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الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية كشفها عن تنويهات هامة تتعلق بطرق تجديد الإقامة المنتهية وذلك عن طريق الخدمات الإلكترونية المتعددة لنظام منصة أبشر جوازات .

وقد بينت الجوازات ثمن رسوم تجديد إقامة سائق عمومي ، وقامت بالكشف أيضا عن قسمة رسوم تجديد إقامة المقيمين وطريقة السداد أو الاستعلام عن السداد .

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شروط تجديد إقامة سائق عمومي تم الكشف عن عدة ضوابط وشروط من الواجب توافرها كي يستطيع السائق العمومي من تجديد الإقامة في المملكة على النحو الآتي : الإقامة والتواجد داخل الأراضي السعودية .

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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