تنويه هام من الجوازات السعودية لجميع المقيمين اليمنيين بشأن الإقامة المنتهية

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية كشفها عن تنويهات هامة تتعلق بطرق تجديد الإقامة المنتهية وذلك عن طريق الخدمات الإلكترونية المتعددة لنظام منصة أبشر جوازات .

وقد بينت الجوازات ثمن رسوم تجديد إقامة سائق عمومي ، وقامت بالكشف أيضا عن قسمة رسوم تجديد إقامة المقيمين وطريقة السداد أو الاستعلام عن السداد .

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شروط تجديد إقامة سائق عمومي تم الكشف عن عدة ضوابط وشروط من الواجب توافرها كي يستطيع السائق العمومي من تجديد الإقامة في المملكة على النحو الآتي : الإقامة والتواجد داخل الأراضي السعودية .