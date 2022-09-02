الأمير عبد الرحمن بن مساعد يفاجىء السعوديين بكلمات نارية في يوم ميلاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان !

الرياض - محمد الاطلسي - نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، قصيدة جديدة، بمناسبة يوم ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، السابع والثلاثين.

وقال ابن مساعد في قصيدته:

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أجل ما كل مقصود نفادي..وما كل الثرى كثرى بلادي ولا لسواك صار الحب شعبا..يضمك يا محمد في الفؤاد سنين الناس أعداد ووقت..وعند محمد قهر الأعادي لئن أغرقت من أعطيت فضلا..يد الطوفان ليست كالأيادي وإن أفنيت من عاديت دوما..فحتما لا حياة لمن تعادي لنا أهديت إنجازا يقينا..وللحساد وهم الإصطياد لذلك يوم مولدك احتفينا..فأنت الفضل من رب العباد

ويحتفي المواطنون بذكرى ميلاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي توافق اليوم الأربعاء 31 أغسطس، معبرين عن مشاعر الحب والولاء والفخر والاعتزاز بسموه.