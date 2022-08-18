انت الان تتابع خبر سعودية وخريجة هندسة وهنأها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. كل ما تريد معرفته عن رجوة خطيبة ولي العهد الأردني والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، أجريت خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

هذا وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف".

بدوره هنأ الديوان الملكي الهاشمي، صاحبي الجلالة بهذه المناسبة السعيدة، ليتمنى للأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وللآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء.

*الملكة رانيا تغرد فرحا بالخطوبة:

الملكة رانيا غردت قائلة: "مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة - الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير".

وكتبت الملكة رانيا: "رجوت الله - مثلي مثل كل أم - أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة - الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير".

*من هي رجوة خطيبة ولي العهد؟

ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في الرياض في 28 أبريل 1994، لخالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف ولعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

كما تلقت دراستها الثانوية في السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

هذا ويعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير بمنطقة نجد في وسط السعودية، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

*ولي العهد السعودي يهنئ الأردن:

بدوره أجري ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وذلك بعد إعلان خطوبته.

هذا ونشر بدر عساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، صورة لأمير محمد بن سلمان والأمير الحسين بن عبدالله بتعليق قال فيه: "ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بولي عهد الأردن هنأه خلاله بمناسبة خطوبته، معبراً عن صادق الدعوات بالتوفيق والحياة السعيدة".