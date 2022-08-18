انت الان تتابع خبر ’’ الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين ’’ تفجر مفاجأة وتكشف عن حجم الثروة التي يمتلكها حاكم دبي ‘‘ محمد بن راشد آل مكتوم ‘‘ .. والصدمة من اين جاءت هذه الثروة! والان مع التفاصيل

الرياض-احمد صلاح- تـداول رواد السوشيال ميديا بالامارات، اخبار عن الاميرة الأردنية هيا بنت الحسين وحـاكم دبي محمد بن راشد وعن ثروته التي اكتشفتها الاميرة هيا شقيقة الملك الأردني.

وقامت صحيفة آي نيوز البريطانية بنشر تقرير عن ثروة وأملاك وحياة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وايضاً ثروة عائلة الشيخ محمد وأخوته، وكذلك تحويله دبي من قرية للصيد إلى أغلى وأجمل مدينة في العالم، وتحدثت عن قضية هروب زوجته الأميرة هيا بنت الحسين إلى بريطانيا.

وينحدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يبلغ من العمر 70 من عائلة فاحشة الثراء، والتي تقدر ثروتها بما يتراوح بين 3 مليارات و15 مليار جنيه إسترليني .

وتلقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعليماً جزئياً في إنجلترا قبل التحاقه بالتدريب مع الجيش البريطاني في معسكر

وبحسب تقرير الصحيفة مجموع ما يجنيه الشيخ محمد بن راشد هو وإخوته في العائلة الحاكمة بشكل يومي من موارد البلاد النفطية يصل إلى 820،000 جنيه إسترليني، ملفتةُ إلى أن الشيخ محمد له الفضل في تحويل قرية الصيد إلى ما نعرفه اليوم بدبي المدينة العظيمة.

ويمتلك عقارات تمتد عبر بريطانيا بقيمة تتجاوز ال 150 مليون جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن الشيخ محمد أسس نفسه في المملكة المتحدة في عام 1981م بدءاً بشراء قاعة دالهام من الدرجة الثانية بالقرب من نيوماركت، وبعد عشر سنوات قام بشراء عقار لونج كروس، بالقرب من شوبهام، كما يمتلك عقارًا اسكتلندياً مساحته 63000 فدان.

بعد هروب الأميرة هيا بنت الحسين إلى بريطانيا هرباً من زوجها محمد بن راشد تعيش الآن في قصر العائلة المالكة الإماراتية، ذو الإجراءات الأمنية المشددة، والواقع عبر الطريق من قصر كينسينغتون، والذي يبلغ تكلفته 150 مليون جنيه إسترليني".

ويقود الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دبي الآن نحو "الرؤية 2021"، وهي خطة وضعها عام 2010م لتعزيز ثروات دبي مرة أخرى، وتركز خطة رؤيته على تشجيع الابتكار، وإشراك الشباب، والتنمية البشرية، والاستثمار في التعليم والبحث العلمي، وإقامة الحكم الرشيد في القطاع الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز النمو الاقتصادي القائم على المعرفة والعلم ".

ونوهت الصحيفة إلى أن دبي اعتمدت في بداياتها على إيرادات احتياطاتها من النفط والغاز الطبيعي، إلا أنه يمثل 5? فقط من إيرادات الإمارة في الوقت الراهن.

وذكرت الصحيفة، أن الأميرة هيا رفعت دعوى قضائية مطالبةً بحضانة طفليهما في المحكمة البريطانية العليا، وفي 30 يوليو 2019م، استضافت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، بينما كانت تقيم في قصرها بكينسنغتون في بريطانيا، والذي تصل قيمته إلى 107 ملايين دولار، أي ما يعادل 85 مليون جنيه إسترليني.