مطلوب موظفي تحصيل ديون بشركة تسويات مالية في البحرين ..الشروط ورابط التقديم.

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رياض-احمد صلاح- مطلوب موظفي تحصيل ديون ذكور أو إناث للعمل بأحد شركات تحصيل الديون بالمنامة يمتلكون فن ومهارات الإقناع والتحدث باللغة العربية والإنجليزية بشكل جيد.

• نوع الوظيفة : دوام كامل.

• منطقة العمل: المنامة.

• معدل الراتب: عند المقابلة.

• الجنس : أناث, ذكور.

الوظائف المتوفرة:

• موظفين تحصيل الديون.

شروط الوظيفة:

• العمل على تحصيل الديون.

• الاتصال المباشرة بالعملاء.

• حسن التعامل مع العملاء.

نصائح مفيدة للتقديم على العمل:

أحرص على صياغة السيرة الذاتية بشكل صحيح وكذلك أن يحتوي الإرسال إلى السيرة الذاتية على عنوان للرسالة ويفضل أن يتم إرفاق رسالة مختصرة مع السيرة الذاتية ولا تقوم بالتقديم على الوظائف التي لا تناسب اختصاصك لكي لا تخسر مجهودك وتحصل على الإحباط.