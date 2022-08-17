انت الان تتابع خبر مطلوب أخصائي - طبيب أمراض جلدية في عمان.. Aster DM Healthcare ..الشروط ورابط التقديم. والان مع التفاصيل
رياض-احمد صلاح- ندعو الطلبات المقدمة من المهنيين الطبيين لاستكشاف الفرص المتاحة في Aster DM Healthcare ، عمان. المنصب: أخصائي - طبيب أمراض جلدية الموقع: مسقط يجب أن يكون لدى المرشحين خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل. يمكن للمهنيين الطبيين المهتمين إعادة توجيه ملفك الشخصي المحدث إلى [email protected]/ Mobile No- +968 99891252
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
أي مواطن عربي, عراقي, اللبنانيه, هندي
بكالوريوس طب وجراحة(الطب), دكتور في الطب(أم دي)(الامراض الجلديه)
نوع القطاع المهني
• طب
• رعاية صحية
• تشخيص
• أجهزة طبية
المجال الوظيفي / القسم
• طبيب
• ممرضة
• موظف الإسعاف
• فنيو المستشفيات
• الأبحاث الطبية
المهارات الاساسية
• الأمراض الجلدية
• استشاري الأمراض الجلدية
• أخصائي الأمراض الجلدية
• طبيب الأمراض الجلدية
• الأمراض الجلدية
• أخصائي التجميل