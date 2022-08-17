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مطلوب أخصائي - طبيب أمراض جلدية في عمان.. Aster DM Healthcare ..الشروط ورابط التقديم.

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رياض-احمد صلاح- ندعو الطلبات المقدمة من المهنيين الطبيين لاستكشاف الفرص المتاحة في Aster DM Healthcare ، عمان. المنصب: أخصائي - طبيب أمراض جلدية الموقع: مسقط يجب أن يكون لدى المرشحين خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل. يمكن للمهنيين الطبيين المهتمين إعادة توجيه ملفك الشخصي المحدث إلى [email protected]/ Mobile No- +968 99891252

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

أي مواطن عربي, عراقي, اللبنانيه, هندي

بكالوريوس طب وجراحة(الطب), دكتور في الطب(أم دي)(الامراض الجلديه)

نوع القطاع المهني

• طب

• رعاية صحية

• تشخيص

• أجهزة طبية

المجال الوظيفي / القسم

• طبيب

• ممرضة

• موظف الإسعاف

• فنيو المستشفيات

• الأبحاث الطبية

المهارات الاساسية

• الأمراض الجلدية

• استشاري الأمراض الجلدية

• أخصائي الأمراض الجلدية

• طبيب الأمراض الجلدية

• الأمراض الجلدية

• أخصائي التجميل

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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