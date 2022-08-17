انت الان تتابع خبر تجديد البطاقة المدنية هويتي الكويت …خطوات التجديد ودفع الرسوم. والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- يتم تجديد البطاقة المدنية هويتي الكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتطبيق هويتي بالكويت، وهذه الخدمة مقدمه من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وذلك للمواطنين والمقيمين على الأراضي الكويتية، حيث يوفر تطبيق هويتي لكم بطاقة مدنية رقمية معتمدة في إثبات الهوية، ويتم من خلاله إظهار حالة تطعيم COVID-19، كما يعمل تطبيق هويتي على توفير المصادقة للدخول إلى الخدمات الرقمية والتوقيع الإلكتروني للجهات الحكومية والقطاع الخاص

يتم دفع رسوم تجديد البطاقة المدنية عبر تطبيق هويتي من خلال اتباع التعليمات الآتية:

• الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة والمعلومات المدينة بالكويت “www.paci.gov.kw” مباشرة.

• النقر على خانة الخدمات الإلكترونية.

• اختيار خدمة دفع الرسوم.

• كتابة الرقم المدني والنقر على زر الاستعلام عن الرسوم.

• اتباع بقية التعليمات ليتم تسديد الرسوم المقررة.

وبهذة الطريقة فأنة يمكن للمواطنين والمقيمين تسديد رسوم البطاقة المدنية اون لاين عبر موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

تجديد البطاقة المدنية للوافدين هويتي

يتسائل العديد من مقيمي دولة الكويت حول الطرق التي يمكن بها تجديد البطاقة المدنية للوافدين هويتي، ويمكنهم من خلال الآتي:

• يمكن من خلال تطبيق هويتي، عبر خيار إلغاء الهوية الرقمية.

• باستخدام أجهزة الخدمة الذاتية لهويتي والتي قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتوزيعها.

• مراجعة أحد مراكز الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي تقوم بتقديم خدمة هويتي لاحقا.

وهذه هي الطرق التي يمكن من خلالها تجديد البطاقة المدنية للوافدين اون لاين.

رابط نظام هويتي

رابط نظام هويتي أو (تطبيق هويتي) مقدم من الهيئة العامة للمعلومات المدنية يوفر لك بطاقة مدنية رقمية معتمدة في إثبات الهوية، وإظهار حالة تطعيم COVID-19، والمصادقة للدخول إلى الخدمات الرقمية والتوقيع الإلكتروني للجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث يمكن الدخول إلى رابط نظام هويتي “من هنا” بشكل مباشر.