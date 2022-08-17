رسوم جامعة الشارقة لعام 2023/2022 ، ورسوم السكن الجامعي للطلاب

انت الان تتابع خبر رسوم جامعة الشارقة لعام 2023/2022 ، ورسوم السكن الجامعي للطلابوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- تقدم جامعة الشارقة العديد من التخصصات الأكاديمية لبرامج البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، وذلك لأنها الجامعة الأولى، والوحيدة في الإمارات، التي توظف مفهوم مجالات التخصصات الأكاديمية، وتقدم الجامعة أيضاً لائحة بالرسوم الدراسية السنوية، والفصلية للكليات، وحقول التخصص لدرجة البكالوريوس المطروحة بجامعة الشارقة للعام الجامعي 2023/2022.

كل واحد منا يرغب بدخول تخصص جامعي محدد، وذي قيمة محددة أيضاً، وجامعة الشارقة لديها العديد من التخصصات الجامعية لدرجة البكالوريوس، ولديها رسوم محددة، لكل تخصص يتضمنه برنامج البكالوريوس، وتشمل هذه الرسوم ما يلي:

• رسوم تخصص الشريعة، والدراسات الإسلامية 42,900 درهم إماراتي.

• رسوم تخصص الآداب، والعلوم الإنسانية، والاجتماعية 42,915 درهم إماراتي.

• رسوم تخصص العلوم ما بين 53,636 إلى 55,000 درهم إماراتي بحسب المسار.

• رسوم تخصص إدارة الأعمال 57,812 درهم إماراتي.

• رسوم تخصص الهندسة ما بين 57,812 إلى 63,670 درهم إماراتي بحسب المسار.

• رسوم تخصص العلوم الصحية 56,692 درهماً إماراتياً.

• رسوم تخصص الحوسبة، والمعلومات 57,812 درهماً إماراتياً.

• رسوم تخصص القانون 46,251 درهماً إماراتياً.

• رسوم تخصص الفنون الجميلة، والتصميم 54,155 درهماً إماراتياً.

• رسوم تخصص الاتصال 59,367 درهماً إماراتياً.

• رسوم تخصص الصيدلة 61,379 درهماً إماراتياً.

• رسوم تخصص الطب 118,300 درهم إماراتي.

• رسوم تخصص طب الأسنان 114,973 درهماً إماراتياً.

رسوم سكن الطلبة جامعة الشارقة

إذا كنت ترغب بالإقامة في سكن الطلبة الجامعي في جامعة الشارقة، وتريد معرفة رسوم السكن الداخلي لكل نوع من أنواع الغرف، فقط قم بالاطلاع على السطور التالية:

• رسوم غرفة لشخص واحد مميزة 11,805.

• رسوم غرفة لشخص واحد عادية 10,079.

• رسوم غرفة لشخصين مميزة 5,788.

• رسوم غرفة لشخصين عادية 4,284.

• رسوم غرفة مشتركة لثلاثة أشخاص 3,428.

• رسوم غرفة مفرد ديلوكس 17,714.

• رسوم غرفة ثنائي ديلوكس 6,229