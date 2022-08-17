انت الان تتابع خبر للإماراتيين..إليكم طريقة التسجيل في مواقع التوظيف الإلكتروني. والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- يمكنك التسجيل عبر مواقع التوظيف الإلكتروني وإنشاء حساب مجاني. لا تطلب معظم مواقع التوظيف رسوم تسجيل، حيث يمكنك البحث عن وظيفة والتقدم إليها مجاناً.

بعد التسجيل، واصل البحث عن الوظائف الشاغرة، وتقديم الطلبات للوظائف المرغوب بها. وعند حصولك على وظيفة من خلال مواقع التوظيف الإلكتروني، فأنت غير ملزم بدفع عمولة لأي طرف، سواء كانت الشركة المُوظفة، أو الشركة التي تدير موقع التوظيف.

ننصحك بالانتباه إلى البريد الإلكتروني المستخدم في إعلان الوظيفة، حيث سيكون غالباً في نطاق خاص باسم الشركة بالنسبة للوظائف الحقيقية.

بوابات التوظيف الحكومية

• موقع التوظيف الإلكتروني للحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة

• نظام أبوظبي لإدارة الموارد البشرية الحكومية- iRecruitment

• وظائف أبوظبي - بوابة التوظيف الإلكتروني لحكومة أبوظبي- تم

• وظائف دبي- بوابة التوظيف لحكومة دبي

• وظائف حكومة عجمان- منصة كوادر للباحثين عن عمل - دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان

• وظائف حكومة رأس الخيمة

• وظائف حكومة الفجيرة - موقع حكومة الفجيرة

• منصة إلكترونية لتوظيف أصحاب الهمم- وزارة تنمية المجتمع

بوابات خاصة للتوظيف

• موقع توظيف بيت. كوم

• وظائف موقع جلف تالنت (باللغة الإنجليزية)

• وظائف نوكاري جلف

• وظائف دوبيزل

• وظائف لايموون

• موقع Linkedin

• وظائف مان باور جروب - باللغة الانجليزية

البحث في معارض التوظيف الإلكتروني

تتيح معارض التوظيف فرصة اللقاء المباشر مع الشركات، ومسؤولي التوظيف فيها. يطلب عادة من المتقدم السيرة الذاتية، ويتم إجراء مقابلة أولية ضمن المعرض. وفي حال كان المتقدم من ضمن المرشحين لشاغر معين، يتم الاتصال به لاحقاً لتحديد موعد للمقابلات التالية.

لمزيد من المعلومات عن معارض التوظيف في الدولة، اضغط على الروابط التالية:

• معارض توظيف أبوظبي– حكومة أبوظبي الإلكترونية

• معرض الإمارات للوظائف (باللغة الانجليزية)

• المعرض الوطني للتوظيف في الشارقة

• معرض عجمان للتوظيف

• معرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف – مركز رأس الخيمة للمعارض

البحث في الإعلانات المبوبة

• التوظيف وأنظمة العمل

• البحث عن عمل

البحث عن عمل

تزودك هذه الصفحة بمعلومات عن كيفية البحث عن وظيفة في دولة الإمارات، ونصائح هامة للحصول عليها.

الخدمات الإلكترونية ذات الصلة

• سجّل في iRecruitmentللتمكن من تقديم وظيفة في الجهات الاتحادية لدولة الإمارات-موقع التوظيف الإلكتروني للحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة

التسجيل في مواقع التوظيف الإلكتروني

يمكنك التسجيل عبر مواقع التوظيف الإلكتروني وإنشاء حساب مجاني. لا تطلب معظم مواقع التوظيف رسوم تسجيل، حيث يمكنك البحث عن وظيفة والتقدم إليها مجاناً.

ويطلب عادة دفع رسوم للحصول على خدمات إضافية لا يحتاجها المستخدم العادي. وتساعدك هذه النقطة في تمييز المواقع الجدّية.

بعد التسجيل، واصل البحث عن الوظائف الشاغرة، وتقديم الطلبات للوظائف المرغوب بها. وعند حصولك على وظيفة من خلال مواقع التوظيف الإلكتروني، فأنت غير ملزم بدفع عمولة لأي طرف، سواء كانت الشركة المُوظفة، أو الشركة التي تدير موقع التوظيف.

ننصحك بالانتباه إلى البريد الإلكتروني المستخدم في إعلان الوظيفة، حيث سيكون غالباً في نطاق خاص باسم الشركة بالنسبة للوظائف الحقيقية.

بوابات التوظيف الحكومية

• موقع التوظيف الإلكتروني للحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة

• نظام أبوظبي لإدارة الموارد البشرية الحكومية- iRecruitment

• وظائف أبوظبي - بوابة التوظيف الإلكتروني لحكومة أبوظبي- تم

• وظائف دبي- بوابة التوظيف لحكومة دبي

• وظائف حكومة عجمان- منصة كوادر للباحثين عن عمل - دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان

• وظائف حكومة رأس الخيمة

• وظائف حكومة الفجيرة - موقع حكومة الفجيرة

• منصة إلكترونية لتوظيف أصحاب الهمم- وزارة تنمية المجتمع

بوابات خاصة للتوظيف

• موقع توظيف بيت. كوم

• وظائف موقع جلف تالنت (باللغة الإنجليزية)

• وظائف نوكاري جلف

• وظائف دوبيزل

• وظائف لايموون

• موقع Linkedin

• وظائف مان باور جروب - باللغة الانجليزية

البحث في معارض التوظيف الإلكتروني

تتيح معارض التوظيف فرصة اللقاء المباشر مع الشركات، ومسؤولي التوظيف فيها. يطلب عادة من المتقدم السيرة الذاتية، ويتم إجراء مقابلة أولية ضمن المعرض. وفي حال كان المتقدم من ضمن المرشحين لشاغر معين، يتم الاتصال به لاحقاً لتحديد موعد للمقابلات التالية.

لمزيد من المعلومات عن معارض التوظيف في الدولة، اضغط على الروابط التالية:

• معارض توظيف أبوظبي– حكومة أبوظبي الإلكترونية

• معرض الإمارات للوظائف (باللغة الانجليزية)

• المعرض الوطني للتوظيف في الشارقة

• معرض عجمان للتوظيف

• معرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف – مركز رأس الخيمة للمعارض

البحث في الإعلانات المبوبة

تنشر صحف الدولة بقسميها المطبوع والإلكتروني إعلانات حول الشواغر الجديدة في القطاعين العام والخاص. وفي دولة الإمارات تُنشر أخبار الصحف في عدة لغات، وتعتبر العربية والإنجليزية اللغتين الرئيسيتين للنشر.

ويتم الإعلان عن غالبية الوظائف المتاحة في القطاع العام في الصحف العربية الرائدة مثل:

• الاتحاد

• الخليج

• البيان

• الإمارات اليوم

ويتم الإعلان عن غالبية الوظائف المتاحة في القطاع الخاص في الصحف الإنجليزية، مثل:

• ذي ناشيونال

• جلف نيوز

• الخليج تايمز

• Emiratres 24/7

كما تقوم بعض النشرات والمجلات الموزعة مجاناً تخصيص إعلانات مبوبة عن الوظائف الشاغرة إلكترونياً مثل:

• الوسيط (توفر أيضاً نسخاً مطبوعة)

• دوبيزل

التسجيل لدى وكالات التوظيف

يمكنك إرسال سيرتك الذاتية إلى وكالات التوظيف المرخصة في الدولة، حيث سيتم الاتصال بك لاحقاً لتحديد موعد للمقابلة، والمستندات والإجراءات المطلوبة.

تقتصر رخص وكالات التوظيف على مواطني الدولة فقط، وتصدر من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويمكن للراغب الاستفسار من الوزارة عن الشركات المُرخصة للتوظيف في دولة الإمارات.

على الباحث عن العمل الامتناع عن دفع أموال لوكالات التوظيف المرخصة ، وتقع مسؤولية الدفع فقط على أصحاب العمل الباحثين عن كوادر بشرية.

روابط مفيدة:

• وزارة الموارد البشرية والتوطين

• باب وكالات التوظيف الخاصة (pdf, 1.11 MB) - قرار وزاري رقم (35) لسنة 2010 ، وزارة الموارد البشرية والتوطين

البحث في المواقع الإلكترونية

يمكنك أيضاً البحث في صفحات الوظائف والتسجيل في قسم الوظائف المخصص في مواقع المؤسسات التي ترغب الالتحاق بالعمل لديها.

تعلن الجهات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات عن الشواغر المتاحة لديها، ويمكنك أيضاً تقديم طلب من خلال المواقع الإلكترونية لهذه الجهات.

ويمكنك أيضاً تقديم طلبات العمل من خلال موقع التوظيف الإلكتروني للحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة، في صفحة الوظائف، بعد إنشاء حسابك الخاص. وهذا الموقع يتبع للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (Fahr).

تعرف على الشركات الموجودة في الدولة من خلال الأدلة التجارية لدولة الإمارات.

اطلع ايضاً على دليل الشركات والأعمال في دولة الإمارات- الصفحات الصفراء

إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي

تنشر فرص العمل بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn . يمكنك البحث عن مواقع مماثلة للبحث عن وظائف.

• اقرأ كيف يستطيع مواطنو الدولة البحث عن وظيفة من خلال موقع نافس

نصائح للحصول على وظيفة

• كتابة سيرة ذاتية وخطاب مقدمة، بشكل مناسب وموثوق

• حافظ على تحديث سيرتك الذاتية بأية معلومات مُستجدة، ومفيدة

• واظب على عملية البحث بانتظام، ولا تستسلم بسهولة

• تحقق من هوية البريد الإلكتروني الذي تتلقى منه عروض العمل، حيث يجب أن يعكس نطاق خاص باسم الشركة الموظفة

• امتنع عن دفع أي مال يطلب منك. إذا طلبت منك شركة التوظيف أو وكالة التوظيف مالاً لمعالجة التأشيرة أو الفحص الطبي، عندها كن على معرفة بأنها ليست شركة حقيقية

• الإلمام باللغتين العربية والإنجليزية؛ تعلم اللغة الإنجليزية، على الأقل المحادثة، سيشكل ميزة إضافية لك في سوق العمل

• واصل التزود بالمعارف والمعلومات والمستجدات المتصلة بعملك

• كن واقعياُ بالنسبة للمردود الوظيفي المحتمل في مجال عملك

• احرص على بناء شبكة من المعارف، والعلاقات المهنية، وحضور الفعاليات، ومعارض التوظيف المختلفة

• زود نفسك بمعلومات ومعارف عامة حول المنطقة، وأنظمة عملها، وقيمها الاجتماعية والثقافية.