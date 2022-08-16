انت الان تتابع خبر برنامج جدارة 3 لإيجاد فرص العمل ما هي طريقة تحديث نظام جدارة 1444؟ والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح-وما هي طريقة تحديث نظام جدارة 1444، هو برنامج يهدف لمساعدة الشباب الطموح على إيجاد فرص عمل وتشجيع الموظفين وتزويدهم بالخبرات ،وهذا البرنامج أقامته المملكة العربية السعودية بواسطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسنتعرف في مقالتنا عن المزيد عنه و كيفية التسجيل به بالإضافة لطريقة تحديث نظام جدارة 1444.

أطلقته هيئة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ، وإليكم التفاصيل عنه

• هو برنامج يتيح لكل شخص في حاجة إلى وظيفة أن يقوم بالتقديم من خلاله، حيث يقوم الشخص الراغب في الوظيفة بكتابة البيانات الخاصة به على موقع التوظيف الإلكتروني جدارة.

• يقوم المسئولون عن برنامج جدارة بقراءة البيانات الخاصة بكل المقدمين ،واختيار كل من تتوافق الشروط الخاصة بالوظيفة الشاغرة معه ،وذلك يكون طبقاً لتخصصات المتقدمين عبر الموقع.

• بعد ذلك يقوم المسئولون عن برنامج جدارة بإعطاء نقاط الترشيح لكل متقدم عن طريق الترشيح الآلي.

كيفية تحديث البيانات في جدارة 1444

جدارة من أهم البرامج التي يجب أن يعرف الجميع به لأنه يتيح فرص عمل ويطور من كفاءة الموظفين ولذا يجب عليك معرفة كيفية تحديث البيانات في جدارة ١٤٤٤ وذلك عن طريق الخطوات الآتية:

• أولاً : ادخل إلى موقع جدارة ،ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول.

• ثانياً : اكتب بياناتك بدقة وحرص مثل اسمك وكلمة المرور الخاصة بعناية وقم بحفظها حتى لا تنساها.

• ثالثاً: سيظهر لك رمز التحقق المرئي ، فقم بإدخاله ،ثم اضغط على استمرار.

• رابعاً: توجد بيانات مطلوب منك قراتها بعناية ومليء هذه البيانات ،وعند الانتهاء من كتابة بياناتك قم بالضغط على تسجيل الدخول.

• خامساً: يقوم الموقع بإرسال رمز عبر هاتفك ،قم بإدخال هذا الرمز المرسل، ثم اضغط على متابعة.

• سادساً: أضغط على تعديل بيانات المتقدم ،وستظهر لك أسئلة قم بالرد عليها بدقة ،

• أنقر على الموافقة على مصداقية هذه البيانات الخاصة بك التي قمت بإدخالها.

• أخيراً: سيظهر لك أمر حفظ فقم بالضغط عليه.

خطوات التقديم على وظائف جدارة 1444

تقوم جدارة بالإعلان عن بعض الوظائف المتاحة باستمرار عند الحاجة لذلك ،ولذا يجب عليك معرفة خطوات التقديم على وظائف جدارة 1444 وهي كالآتي:

• قم بالدخول على الموقع الخاص بمنظومة التوظيف الإلكتروني الخاص بموقع جدارة.

• أضغط بعد ذلك على تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد .

• وأدخل البيانات الخاصة بك بدقة مثل رقم بطاقة الهوية الشخصية .

• سجل الدخول، ستظهر لك عدد من الإعلانات عن الوظائف الشاغرة.

• ااختر الوظيفة التي تريدها والتي تتوافق المتطلبات اللازمة للوظيفة معك.

• وعند اختيارك للوظيفة التي تريدها قم بإدخال البيانات المطلوبة لهذه الوظيفة.

• يقوم البرنامج بإرسال بريد لك على ملفك الشخصي الذي قمت بإدخاله أثناء كتابة بياناتك لمعرفة نتيجة ترشيحك لهذه الوظيفة.وهنا قد تكون وصلنا إلى الختام بعد أن استعرضنا برنامج جدارة 3 وما هي طريقة تحديث نظام جدارة 1444، وخطوات التقديم على هذه الوظائف.