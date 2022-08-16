برنامج بكالوريوس في إدارة الأعمال بالتعاون مع جامعة لندن تقدمه كلية العلوم الإدارية في البحرين...هذه نسبة الخصومات، وبهذا الشرط تعفى من رسوم التسجيل.

وصرح عميد كلية العلوم الإدارية أن الكلية أيضًا تطرح برامج أكاديمية متميزة في تخصصات البكالوريوس في إدارة الأعمال، العلوم السياسية، المحاسبة، العلوم المالية والمحاسبة، نظم المعلومات الإدارية، وتخصصات الماجستير في إدارة الأعمال، المحاسبة والتمويل، وإدارة الموارد البشرية.
وأشار النخيلي إلى تزايد عدد طلبات الالتحاق بمختلف أقسام الكلية، خصوصا وأن الجامعة حاصلة على الاعتماد الدولي لوكالة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية (QAA)، وجميع برامجها الأكاديمية مستوفية لمتطلبات ضمان الجودة من هيئة جودة التعليم والتدريب.
يذكر أن كلية العلوم الإدارية في جامعة العلوم التطبيقية تعتبر إحدى الكليات الرائدة بين مثيلاتها في مختلف الجامعات المحلية الحكومية والخاصة، ويشهد حجم الإنجازات التي حققتها منذ نشأتها حتى وقتنا هذا حصولها على الاعتمادية من قبل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) لبرنامج البكالوريوس في العلوم المالية والمحاسبة حيث يحصل الخريج على إعفاء من بعض الأوراق الامتحانية من مكون الشهادة التي تضم 14 مادة علمية، وتعتبر الشهادة التي تقدمها الجمعية من أعلى الشهادات المهنية الدولية العالمية في مجال المحاسبة.