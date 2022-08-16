انت الان تتابع خبر الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف مضيفات.. تعرف على المواصفات التي تطلبها.والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح-

وقالت الشركة أنها توفر فرص عمل للمواطنين السعوديين للعمل كمضيفات، لضمان سلامة وراحة الركاب على متن رحلات السعودية.

في حين، سيتمكن المرشح الناجح من العمل بشكل مستقل والأداء الفعال مع فريق طاقم الطائرة.

بينما ستسمح فرصة العمل هذه للمرشح بتطوير مسار حياته المهنية خلال تجربة الطيران فقط، من مضيف طيران وحتى منصب مدير المقصورة.

شروط التقديم لوظيفة مضيفة في الخطوط الجوية السعودية

أولا: المؤهل التعليمي، الحد الأدنى من الثانوية العامة.

ثانيا: الحد الأدنى المقبول للدرجة الكلية (GPA) هو 2.0 من 4 / 3.0 من 5/70%

ثالثا: تحقيق المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية.

رابعا: ألا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة (بالتقويم الميلادي).

خامسا: الحد الأدنى لمدى الذراع 212 سم على أطراف الأصابع، ويجب أن يكون سادسا: الطول والوزن وفقًا لمخطط السعودية القياسي.

سابعا: الطول الأدنى: 155 سم

ثامنا: أن يجتاز تقييم الفحص وفقًا لمعايير السعودية.

تاسعا: مظهر عام لطيف.

عاشرا: النظافة الشخصية الجيدة.

أحد عشر: يجب أن تكون الأسنان في حالة جيدة.

اثنى عشر: الجلد الصافي للوجه واليدين ضروري.

ثلاث عشر: لا يُسمح بالوشم المرئي وثقب الجسم

أربع عشر: مناسب طبيًا لهذا الدور الصعب وفقًا للتحقق الطبي من السعودية.

ثانيا: مضيف مقصورة (سعودي ذكر)

وأوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية أن شروط المضيف هي:

أولا: المؤهل التعليمي، الحد الأدنى من الثانوية العامة.

ثانيا: الحد الأدنى من المعدل التراكمي المقبول هو 2.0 من 4 / 3.0 من 5/70%

ثالثا: تحقيق المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية.

رابعا: ألا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة (بالتقويم الميلادي).

خامسا: الحد الأدنى لمدى الذراع 212 سم على أطراف الأصابع، ويجب أن يكون سادسا: الطول والوزن وفقًا لمخطط السعودية القياسي.

سابعا: الطول الأدنى: 155 سم

ثامنا: أن يجتاز تقييم الفحص وفقًا لمعايير السعودية.

تاسعا: مظهر عام لطيف.

عاشرا: النظافة الشخصية الجيدة.

أحد عشر: يجب أن تكون الأسنان في حالة جيدة.

اثنى عشر: الجلد الصافي للوجه واليدين ضروري.

ثلاث عشر: لا يُسمح بالوشم المرئي وثقب الجسم.

أربع عشر: مناسب طبيًّا لهذا الدور الصعب وفقًا للتحقق الطبي من السعودية.

والعام الماضي 2021، ولأول مرة سمحت الخطوط الجوية السعودية بعمل المضيفات على متن طائراتها.