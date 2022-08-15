شروط الإقامة الذهبية في البحرين لمختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

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رياض-احمد صلاح- أصبح الكثير من الأشخاص الراغبين في السفر إلى دولة البحرين يسأل عن شروط الإقامة الذهبية في البحرين، حيث تمنح البحرين إقامة ذهبية للأشخاص وهي بذلك تسير على خطى الإمارات العربية المتحدة بمنح الإقامة الذهبية على أرضها لبعض من الفئات ، ولكن ضرورة توافر عدة شروط في هؤلاء الأشخاص الراغبين في الحصول على الإقامة الذهبية في البحرين .

• المتقاعد غير المقيم (أي من أي بلد في العالم) براتب أساسي لا يقل عن 4000 د.ب (حوالي10.600 دولار أمريكي).

• المتقاعد من عمل في القطاع الحكومي أو الأهلي في البحرين والذي عمل لمدة لا تقل عن 15 سنة ويتجاوز متوسط معاشه التقاعدي خلال الخمس سنوات الأخيرة من الإقامة 2000 د.ب (نحو 5300 دولار أمريكي).

• العامل في البحرين، على أن لا تقل مدة إقامته عن 5 سنوات وأن يتجاوز متوسط راتبه الأساسي 2000 د.ب خلال الخمس سنوات الأخيرة من الإقامة.

• من يمتلك عقارًا أو أكثر مسجلا باسمه في مملكة البحرين شريطة ألا يقل ثمنه عن 200,000 د.ب. وقت شراء العقار (أكثر من 530 ألف دولار أمريكي).

• أصحاب المواهب التخصصية المرشحين من الجهات الحكومية، ونظرائهم

مميزات الإقامة الذهبية في البحرين

يحصل الشخص على فرصة عمل في شركة أو مؤسسة داخل البحرين ، هذا وبالإضافة إلى أنه بإمكان الشخص تجديد مدة الإقامة الخاصة به بعد مرور 10 سنوات ، وذلك يتم من خلال دفع رسوم مالية قليلة .

الإقامة الذهبية في البحرين سوف تساعد في تقديم الدعم للأفراد وتسهيل استثماراتهم .

سوف يتم تقديم الدعم والتعزيز الكامل للأشخاص من أصحاب المواهب وكذلك دعم رجال الأعمال داخل البحرين .

سوف يصبح للأشخاص من حاملي البطاقة الذهبية داخل البحرين إمكانية الحصول على تأشيرة دخول سواء للزوجة أو للأبناء .

كذلك سوف يتم منح الإقامة في البحرين للأشخاص ممن قد انطبقت عليهم شروط الإقامة الذهبية في البحرين بشكل تلقائي ودون أي تعقيدات ومن خلال تسديد متوسطة للتجديد .

تسمح الإقامة الذهبية للأشخاص الحاصلين عليها التقديم في كافة الوظائف سواء في مؤسسات البحرين العامة أو الخاصة ، كذلك يكون الحق للمقيم في جلب عمالية منزلية إليه .