انت الان تتابع خبر لهذا السبب صدر القرار الجديد في السعودية بفرض غرامة مالية على من يرفع صوته بالأماكن العامة، وهذا مقدارها.والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- كشف نائب رئيس جمعية الذوق العام السعودية، خالد العبد كريم، عن تطبيق مخالفة على من يرفع صوته في الأماكن العامة بالمملكة قدرها 100 ريال (نحو 27 دولاراً)، ضمن نظام "الذوق العام" الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً.

وأضاف: "جاء ضمن اللائحة في البند الخامس أن التلفظ بقول أو الإتيان بفعل في الأماكن العامة فيه إيذاء أو إخافة لمرتاديها أو تعريضهم للخطر، يعتبر مخالفة للذوق العام وتطبَّق عليها غرامة 100 ريال (27 دولاراً) للمرة الأولى".

وأشار إلى أنه تم تطبيق اللائحة على أشخاص في بعض الأسواق بالمملكة خلال الأيام الماضية؛ بسبب رفع أصواتهم بالسوق والتسبب بإيذاء الناس وإزعاجهم وتعكير صفوهم بما يخالف الذوق العام.

ودعا العبد الكريم إلى إبلاغ الجهات المختصة في وزارة الداخلية السعودية عن أي مخالفة للذوق العام بالمملكة.

وتشمل المخالفات لنظام الذوق العام، إضافة إلى رفع الصوت بالأماكن العامة، الجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتشويه المرافق العامة بالكتابة والآلات الحادة وما في حكمها، وعرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها، وكذلك الحسابات الإلكترونية بالمرافق العامة.

كما تشمل المخالفات قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة، والتخييم أو التجمع أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة لذلك، وتربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية، أو تركها سائبة في الطريق العام دون عناية واحتراز، ونقل الماشية والمتعلقات باستخدام الطرق العامة دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة.