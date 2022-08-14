انت الان تتابع خبر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن بدء التسجيل في 3 شهادات مهنية احترافية للمستوى المتقدم في السعودية..وهذه طريقة التسجيل. والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن بدء التسجيل في 3 شهادات مهنية احترافية للمستوى المتقدم، والتي يهدف المركز من خلالها إلى تأهيل وتمكين ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني، وذلك من خلال منحهم شهادات مهنية احترافية في المجال، وتحسين معارفهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الأمر الذي يسهم في تحقيق التميز في الأداء ورفع الجودة التعليمية وتعزيز الثقة في ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تستهدف الشهادات المهنية الاحترافية الأفراد من ممارسي عمليات التعليم والتدريب الإلكتروني سواء في التعليم العالي، أو العام، أو التدريب، أو المنصات التعليمية والتدريبية في المملكة العربية السعودية، شاملة القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع الثالث؛ وذلك للإسهام في رفع جاهزية منشآت التعليم والتدريب الإلكتروني وتعزيز تنافسيتها وتلبية احتياجاتها في بناء قدرات منسوبيها المهنية.

التسجيل في الشهادات المهنية

يذكر أنّ المركز يتيح التسجيل في 3 شهادات مهنية احترافية للمستوى المتقدم حتى يوم 1444/3/13هـ، حيث سيقام لكلٍّ منها اختبار متخصص في 33 مقر بكافة مناطق المملكة، بإجمالي مقاعد يتسع لأكثر من 4359 مقعدًا للجنسين، وذلك بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للقياس، كما يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الراغبين بالحصول على الشهادات المهنية الاحترافية التي يقدمها المركز، وذلك بعد إتمام حصولهم على الشهادة وفقًا لاشتراطات وضوابط "هدف".

الشهادات المهنيــة الاحترافيــة

يشار إلى أنّ الشهادات المهنيــة الاحترافيــة للمستــوى المتقــدم تنقسم على النحو التالي: 1/ الشهادة المهنية الاحترافية في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني (OTT) وتستهدف المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والمدربين، وكافة مقدمي برامج التعليم والتدريب الإلكتروني. 2/ شهادة المهنية الاحترافية في تصميم خبرات التعليم الإلكتروني (eLXD) وتستهدف مصممي خبرات التعليم الإلكتروني، والمصممين التعليميين، ومصممي المحتوى الإلكتروني، والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والمدربين الممارسين للتصميم التعليمي. 3/ شهادة المهنية الاحترافية في ضبط جودة التعليم الإلكتروني (eLQA) وتستهدف الأفراد العاملين علـى ضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني، والمشرفين على برامج التعليم الإلكتروني ومحكمي برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، والمشرفين التربويين ومديري المدارس.

تنافس بين الممارسين

تجدر الإشارة إلى أنّ الشهادات المهنية الاحترافية تمنح ميزة تنافسية بين الممارسين في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني، من خلال تنمية مهاراتهم وخبراتهم في القطاع وفقًا لأحدث التوجهات فيه، مما يساهم في تأهيلهم بمجالات عملهم، إضافة لمساهمتها في بناء المسار المهني باحترافية، وقياسها لمهارات المتخصصين في القطاع بموثوقية عالية وباختبارات وطنية مركزية على مستوى المملكة.

طريقة الحصول على الشهادات

دعا المركز كافة الأفراد الراغبين بالحصول على الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم ممن تنطبق عليهم المعايير الأهلية للشهادة، بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمركز nelc.gov.sa وللاستفسار يمكن التواصل عبر القنوات الرسمية من خلال الرقم الموحد (920015991) أو البريد الإلكتروني [email protected]