انت الان تتابع خبر "صندوق أبوظبي للتقاعد" ... كيفية حساب المعاش التقاعدي للمدنيين.والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- استعرض الحساب الرسمي لصندوق أبوظبي للتقاعد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، آلية حساب المعاش التقاعدي للمدنيين، وذلك من خلال مقطع فيديو يوضح تفصيليا شروط استحقاق المدنيين للمعاش التقاعدي وكيفية حساب المعاش، حيث أوضح صندوق أبوظبي أن المؤمن عليه يستحق المعاش التقاعدي بعد إتمام 25 سنة خدمة، أما طريقة حساب المؤمن عليهم في القطاع الحكومي نستعرضها لكم خلال السطور التالية.

شروط استحقاق المعاش التقاعدي وفقا للمادة رقم 36 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية، فقد شملت شروط استحقاق المعاش التقاعدي الآتي: - يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون بلغ سن الـ21 ويستثنى من ذلك العاجز عن الكسب، الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي بشرط عدم تجاوزه سن الـ26، ومن حصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو يزيد عليه بشرط ألا يكون قد بلغ سن الـ26 ولم يلتحق بعمل أو يزاول نشاطا. - يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة. - يشترط لاستحقاق الأب أن يكون معتمدا في معيشته على ولده المتوفي. - يشترط لاستحقاق الأم أن تكون أرملة أو مطلقة. - يشترط لاستحقاق الأخوات أو الإخوة أن يكونوا معتمدين في معيشتهم على المتوفي ومستوفين الشروط المبينة سابقا. - يشترط لاستحقاق أبناء الابن إذا كان أبوهم متوفيا أو توفي بعد استحقاقه في المعاش أن ينتقل إليهم نصيب أبيهم.

استحقاق المعاش التقاعدي تشمل الحماية التأمينية للمؤمن عليهم ممن هم على رأس عملهم المخاطر الطبيعية كالشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل والأمراض المهنية. ووفقا للمادة 16 من قانون المعاشات، يؤهل الموظف للحصول على المعاش التقاعدي في حال: -ىإكمال مدة (20) سنة في الخدمة -ىبلوغ سن الخمسين ووفقا لما ذكر في الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه:

- يــزداد المعــاش التقاعــدي بواقع %2 عــن كل ســنة يقضيهـا المؤمـن عليـه بعـد 20 سـنة فـي الخدمـة وصــولاً إلــى الحــد الأقصــى للمعــاش عنــد استكمال مدة خدمة تبلغ 35 عاماً. - تؤهل مدة 35 سنة خدمة المؤمن عليه للحصول على المعاش بالحد الأقصى وبنسبة 100% من راتب حساب المعاش، ويمنح المؤمن عليه مكافأة نهاية خدمة عن المدة التي تزيد عن 35 سنة بواقع ثلاث رواتب حساب معاش عن كل سنة.