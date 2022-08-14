انت الان تتابع خبر حساب المواطن يفجر مفاجأة مدوية حول 6 مستفيدين يتلقون دعمه. والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- جاءت مفاجأة برنامج حساب المواطن عقب إيداع دعم دفعة شهر أغسطس 2022.

ولفت إلى أن هؤلاء أخفوا معلومات جوهرية ولم يفصحوا عن دخلهم.

وأكد الهاجري أنهم بذلك خالفوا ضوابط البرنامج والإقرارات التي وافق عليها المستفيد عند التسجيل.

وذكر أنه تبين بعد مراجعة بياناتهم عدم تطابقها مع المصادر ذات العلاقة.

كما أن عددًا من المستفيدين يملكون عقارات ولها عوائد مالية وعقود موثقة في منصة إيجار ولم يتم الإفصاح عن هذا الدخل.

وكشف عن أنه من ضمن تلك الحالات 6 من المستفيدين من البرنامج يتحصلون على الدعم منذ أكثر من سنتين.

وقال “يملك كل مستفيد منهم أكثر من 79 عقارًا تعود عليه بعوائد مالية سنوية من عقود إيجار موثقة لم يقوموا بالإفصاح عنها.

ونبه إلى أن هذا دعا البرنامج إلى إيقاف الدعم عنهم والتعامل معهم وفق ضوابط الحساب.

ولفت إلى أن البرنامج يقوم بالربط وتحديث ومراجعة بيانات المستفيدين بشكل دوري مع الجهات ذات العلاقة.

وذلك للتأكد من مطابقتها مع ما أفصح عنه المستفيد في البوابة الإلكترونية لضمان توجيه الدعم للأسر المستحقة.

وأكد أن البرنامج سيقوم بتطبيق المادة 20 بحق كل من يتحايل بغرض الحصول على الدعم بدون أي وجه حق.

وبين أن المادة نصت على أنه يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة.

أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم.

وذلك سواء في طلب الدعم أم غير ذلك؛ إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد عن سنتين.

أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك، أو اتخاذهما معا.

ونبه الهاجري إلى أن هذه المعلومة تعد جوهرية لأغراض تطبيق هذه المادة إذا كان لها تأثير على أهلية الاستحقاق، أو الاستحقاق الفعلي. وتعد هذه من أكبر القضايا التي كشف عنها برنامج حساب المواطن في المملكة