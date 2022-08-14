رابط وشروط التقديم لوظائف جديدة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع لحملة كافة المؤهلات.

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رياض-احمد صلاح- قالت الهيئة الملكية للجبيل وينبع (برنامج التأهيل والإحلال) إنه تتوفر لديها وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة. وهذه الوظائف لحملة كافة المؤهلات مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

مسميات وظائف الهيئة الملكية للجبيل أولا: مدير مشروع ثانيا: مهندس مدني ثالثا: أخصائية المساندة الفنية رابعا: مطور تطبيقات الهاتف النقال خامسا: مراقب مواد سادسا: مراقب ميكانيكا سابعا: مراقب ميداني ثامنا: إداري مكتب تاسعا: مشرف مراقبة العمل عاشرا: حارس أمن أحد عشر: مساعد ميكانيكي

في حين، دعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع الراغبين في التقديم على هذه الوظائف لزيارة موقعها الالكتروني والاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر بوابة التوظيف.

وظائف شاغرة في شركة الخطوط السعودية للتموين

كما أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف إدارية بمجال الامتثال للعمل بمدينة جدة.

ونوهت إلى أن التقديم للسعوديين فقط.

مسميات وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين أولا: مسئول الامتثال التجاري. ثانيا: Officer, Trade Compliance

خبرات ومؤهلات الوظائف الشاغرة في الهيئة أولا: درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة. ثانيا: لا يشترط الخبرة المسبقة (0-4) سنوات. ثالثا: مهارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

المهام الوظيفية للوظائف الشاغرة أولا: التحقق من جميع المستندات قبل وصول الشحنة ومشاركتها مع الوسيط. ثانيا: التأكد من استلام مدفوعات الرسوم الجمركية وتقديمها في الوقت المناسب. ثالثا: متابعة المدفوعات مع التمويل فيما يتعلق بمقدمي الخدمة. رابعا: تأكد من تسوية النظام الشهرية بين نظام UCAS و SP. خامسا: رفع الطلب على UCAS لأي متطلبات يومية. سادسا: رفع جميع الطلبات القانونية اللوجستية.