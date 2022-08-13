انت الان تتابع خبر للمهتمين بالفنون الكوميدية في المملكة... الإعلان عن مسابقة رسمية للكوميديا. والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية في السعودية، عن إطلاق النسخة الثانية من "مسابقة الكوميديا" لاكتشاف "المواهب المتخصصة" من فئة الشباب والفتيات الموهوبين من عمر 18 سنة فما فوق، في مجال تقديم عروض الكوميديا، والمهتمين بالفنون الكوميدية في المملكة.

وتستهدف مشاركة ما يصل إلى 2000 متسابق من الموهوبين. وسيحصل صاحب المركز الأول على جائزة مالية بمبلغ 50 ألف ريال، والثاني 30 ألف ريال، أما الفائز بالمركز الثالث فيحصل على مبلغ 15 ألف ريال.

وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود ضمن رؤية يقودها ويدفع بها ولي العهد "محمد بن سلمان".

وأعادت السعودية فتح دور السينما، في أبريل/نيسان 2018، بعد إغلاق استمر عقودا، في إطار سلسلة من تغييرات بدأت مع تسلم "بن سلمان" منصبه في 2017.