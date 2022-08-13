انت الان تتابع خبر لمحبي السياحة والمناظر الخلابة..وادي النخر وجهة سياحية فريدة وبهذا المقومات والجمال الطبيعي فـي ولاية الحمراء بعُمان. والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- يُعدُّ وادي النخر بولاية الحمراء بمحافظة الداخلية أحد أعمق الأودية الرئيسة في سلطنة عُمان، ويقع على بُعد خمسة كيلومترات من مركز الولاية، كما أنه أحد روافد التغذية لسد وادي غول، ومن قمة جبل شمس يتكون الفالق العظيم الذي يتشكّل منه وادي النخر.

ويقول بدر بن سيف العبري أحد سكان وادي النخر إن الوادي يعد من المناطق الجاذبة سياحيًّا نظرًا لما يتمتع به من طبيعة خلابة وأجواء جميلة، ففي فصل الصيف تحجب الجبال أشعة الشمس عن القرية بعد الظهر وتكثر فيها أشجار الميس ذات الأزهار العطرية، كما أن المياه دائمة الجريان بهذا الوادي، الذي يُعدُّ أنموذجًا لمحبي المغامرات وتسلق الجبال وتنظيم الفعاليات السياحية طوال العام.

مضيفا: أن المنطقة بها مقومات أثرية، حيث عُثِر فيها على نقود وكتابات قديمة وهي دليل على قدم المكان