انت الان تتابع خبر للسعوديين الباحثين عن خطوات اعتراض الدفعة 57 لشهر أغسطس في حساب المواطن..بهذه الخطوات يكون الاعتراض لمن لم يحالفه القبول. والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح-

في حين، ينتظر العديد من المتقدمين للاستفادة من دعم البرنامج إعلان نتائج الأهلية للجولة 57 فِيْ أغسطس. وتأخرت بسبب صدور أمر ملكي بإعادة فتح التسجيل في البرنامج في بداية الشهر الفائت.

بينما سيتم دراسة أهلية جميع المتقدمين الذين أكَمْلوا طلباتهم قبل 16 يوليو كجزء من القرعة 57. وسيتم الإعلان عن هذه النتائج فِيْ الأيام المقبلة حتى يتم يمكن للمؤهلين تقديم اعتراض على الأهلية لمعرفة سبب الرفض. في حين، فإنه حال قبول الأهلية سيحصل المستفيدون على المبلغ المحدد لحساب المواطن.

استعلام عن أهلية حساب المواطن أيضا يمكن للمتقدمين الاستفادة من دعم البرنامج الرجوع إلى نتيجة أهليتهم باتباع سلسلة من الخطوات المهمة على النحو المحدد في الحسابات الرسمية للبرنامج.

خطوات اعتراض حساب المواطن أولا: تسجيل الدخول على رَابِطْ البرنامج. ثانيا: انقر فوق علامة التبويب قائمة دراسة الأهلية. ثالثا: بعد ذلك، تضغط على زر دراسة الأهلية. رابعا: عندها تظهر نتيجة الأهلية أن مقدم الطلب مؤهل أو غير مؤهل.

تقديم اعتراض عدم أهلية حساب المواطن في حين، يمكن لمقدم الطلب غير المؤهل فِيْ برنامج حساب المواطن تقديم استئناف ضد نتيجة الأهلية باتباع سلسلة من الخطوات المهمة. أولا: يصل المستخدم إلى رَابِطْ حساب المواطن. ثانيا: ثم تضغط على زر دراسة الأهلية. ثالثا: بعد ذلك أدخل جميع بيانات طلب الاعتراض. رابعا: سيتم إرفاق جميع المستندات التي تؤكد أهليتك. خامسا: هنا يتم دراسة التطبيق، ويستغرق ذلك فترة زمنية تتراوح من خمسة وأربعين إلى تسعين يومًا. سادسا: سيتم دفع الدفعات المتأخرة مع الدفعات الجديدة فِيْ حالة قبول طلب الاعتراض.