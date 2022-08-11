

انت الان تتابع خبر لن يخطر على بالك.. الأوقاف الكويتية تعلق على رصد مصاحف ملونة بألوان علم المثليين في مساجدها. والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- علقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، في البيان الصادر عنها، على قضية المصاحف الملونة بستة ألوان تشبه ألوان علم المثليين، التي تم رصدها داخل أحد المساجد في مدينة الجهراء.

وأضافت وزارة أوقاف الكويت في بيانها "أنها أصدرت مسبقًا تعميماً إلى الأئمة والمؤذنين بعدم السماح بإدخال أو توزيع أي مصاحف غير معتمدة، ورفع المصاحف غير المعتمدة من لجنة مراجعة المصاحف في قطاع المساجد، ويستثنى من ذلك مصحف دولة الكويت طبعة هيئة القرآن الكريم والسنة النبوية“.

وأشارت الوزارة إلى حرصها على متابعة المساجد وكل ما يتم عرضه فيها من مصاحف، مشددةً على ضرورة تأكيد الأئمة والمؤذنين لكل من يريد التبرع بأي نسخ من المصاحف التوجه أولًا إلى قطاع المساجد للحصول على الموافقة اللازمة لذلك.