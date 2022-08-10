انت الان تتابع خبر عشق الفروسية والسباق..ملتقى الحمرية الصيفي «عطلتنا غير»في الشارقة، بصحبة هذا البرنامج الثري والشيق ..ومفاجأة موعد الاحتفال..والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- تواصلت فعاليات الأسبوع الرابع والأخير من ملتقى الحمرية الصيفي «عطلتنا غير»، الذي ينظمه نادي الحمرية تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي.

وقام منتسبو ملتقى الحمرية برحلة ممتعة إلى «سكي دبي»، خلال الأسبوع الثالث، واستمتعوا بالألعاب الثلجية المتنوعة التي تمزج بين الترفيه والمغامرة، وسط أجواء فريدة ومميزة.

كما شهد الأسبوع، أنشطة متعددة، شملت ألعاباً ترفيهية، واستفاد المشاركون من نزهة في حديقة الحمرية، والتنافس في مسابقة «تحدي المجموعات» في رياضتي كرة القدم والقوس والسهم، ونشاط السباحة في المسبح الخاص بالنادي.

ويسدل الستار، الخميس، على ملتقى الحمرية الصيفي (عطلتنا غير)، بحفل يحتضنه مقر نادي الحمرية الثقافي الرياضي.