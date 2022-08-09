انت الان تتابع خبر جديد العمالة المنزلية الكويتية.. هذه القرارات أصدرتها الحكومة الكويتية وهذه تسعيرة عقود العمالة المستقدمة الجديدة. والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي "فهد الشريعان"، قرارا وزاريا وضع فيه حدا أقصى لتسعيرة استقدام العقود وفق البلدان المستقدمة منها.

كما نص القرار على معاقبة كل من يخالف الحد الأقصى للأسعار المحددة، في حين سيعاد النظر في القرار بعد 6 أشهر من تاريخ العمل به.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ومطلع يونيو/ حزيران 2022 بعث أصحاب 69 مكتباً للعمالة المنزلية في الكويت تهديداً واضحاً بإغلاق نشاطهم، والتنازل عن رخصهم التجارية وتسليمها لجهة الاختصاص، اعتراضاً منهم على قرار وزارة التجارة القاضي بتحديد أسعار استقدام وتشغيل هذه العمالة.

وأكدوا ضرورة إعادة العمل بالتسعيرة القديمة أو توفير دعم للمواطنين لقيمة التذاكر من الحلول المتوفرة لمعالجة الأزمة.

وكانت وزارة التجارة الكويتية حددت تكاليف استقدام العمالة المنزلية بما لا يزيد عن 890 ديناراً (2900 دولار)، وهو الأمر الذي أغضب مكاتب استقدام العمالة.

خلال 2019، كان عدد العمالة المنزلية يبلغ 731.37 ألف عامل منزلي، لكن العدد تقلص ليسجل 591.36 ألف عامل وعاملة في نهاية 2021.

وساهمت أزمة "كورونا"، وفقاً للبيانات الرسمية الكويتية، في انخفاض منحنى أعداد العمالة المنزلية في الكويت.