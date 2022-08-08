انت الان تتابع خبر جديد محدودي الدخل في الإمارات.. والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" فإنّ هذه العلاوات تأتي انطلاقًا من حرص قيادة وحكومة دولة الإمارات على توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود من خلال تقديم الدعم المناسب لهم.

يشار إلى أنّ تحديد قيمة علاوة الوقود الشهرية مرتبط بالحالة الاجتماعية لكل أسرة مستحقة، وهذه القيمة متغيرة وفق السعر السائد للوقود ويتم الاستفادة منها من خلال إبراز بطاقة الهوية الإماراتية في إحدى محطات أدنوك للتوزيع على مستوى الدولة حيث يمكن الاستفادة من قيمة العلاوة المستحقة على مدار الشهر.

فيما يتم صرف علاوة دعم المواد الغذائية حسب نسب تضخم أسعار المواد الغذائية الأساسية وترتبط قيمة الدعم بتغير نسب التضخم للمواد الغذائية الأساسية، ويتم دعم الأسرة من خلال إنشاء حساب واحد لكل أسرة، وتصرف هذه العلاوة وفقًا للحالة الاجتماعية لكل أسرة.

من جهتها أكدت وزارة تنمية المجتمع أنّ جميع المستفيدين من علاوات بدل التضخم المسجلين في "علاوة الوقود" قد تم تسجيلهم تلقائيًّا في "علاوة المواد الغذائية" ويتم إرسال رسائل نصية لهم تؤكد تسجيلهم من خلال إنشاء حساب مربوط ببطاقة الهوية الإماراتية ويمكنهم الاستفادة من قيمة العلاوة المستحقة على مدار الشهر وذلك من خلال زيارة أحد منافذ شركة اللولو هايبرماركت التي يبلغ عددها ما يقارب 100 منفذ في مختلف مناطق وإمارات الدولة، وإبراز بطاقة الهوية الإماراتية عند عملية الدفع.

أما بالنسبة للعلاوة الخاصة بالكهرباء فسيتم خلال الفترة المقبلة تسجيل المستفيدين من علاوات بدل التضخم وبشكل تلقائي للحصول على الدعم الشهري لاستهلاك الكهرباء والمياه.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة تنمية المجتمع أوضحت أن آلية التقديم لطلب المساعدة الاجتماعية والاستفسارات المتعلقة بالدعم كلها متاحة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.mocd.gov.ae والتطبيق الذكي ويتم التسجيل باستخدام الهوية الرقمية أو الهوية الإماراتية.