انت الان تتابع خبر بهدف التوسع في الشبكات الخارجية للجيل الحديث من تقنيات الواي فاي في السعودية إطلاق التجربة الحية الأولى عالميًا لنظام التنسيق الآلي للترددات AFC لتمكين تقنياتWiFi 6E والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التجربة الحية الأولى عالميًا لأحدث أنظمة التنسيق الآلي للترددات (Automated Frequency Coordination)؛ لتمكين الجيل الحديث من الواي فاي (WiFi 6E)، الذي يهدف إلى التوسع في الشبكات الخارجية للجيل الحديث من تقنيات الواي فاي، وذلك بالتعاون مع شركتَيْ (HPE) و(Federated Wireless) العالميتين.

ويأتي ذلك امتدادًا لريادة المملكة عالميًا في إجمالي الطيف الترددي المتاح لتقنية "WiFi"، وريادتها الإقليمية بصفتها أول دولة في أقاليم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في إتاحة كامل النطاق (6 جيجا هرتز) للاستخدامات المعفية من الترخيص.

يذكر أن هذه الخطوة تعد ضمن دور الهيئة بوصفها منظمًا رقميًا؛ لتمكين الاستخدامات المبتكرة للطيف الترددي، ودعم تحوّل المملكة إلى مجتمع رقمي والوصول بها إلى الريادة العالمية في التقنيات اللا سلكية.