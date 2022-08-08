انت الان تتابع خبر جديد التخصصات الصحية في السعودية ..551 مساعد طبيب أسنان مؤهل دفعتهم الهيئة السعودية للعمل في القطاع الصحي والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- دفعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بـ 551 خريجاً وخريجة يُمثلون الدفعة الثالثة من برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف إلى القطاع الصحي، وذلك خلال حفل التخرج الذي نظمته الهيئة افتراضياً.

ويُعد برنامج مساعد طبيب أسنان من البرامج التي أشرفت الأكاديمية الصحية في الهيئة على تنفيذها بالشراكة مع وزارة الصحة، وذلك بهدف تأهيل قوى عاملة وطنية من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تسهم في توطين القطاع الصحي وتقوم على رفع كفاءة العاملين، تعزيزاً لبرنامج التحول الصحي في المملكة.

يُذكر أن البرنامج يُؤهل الخريجين للعمل كمساعدين مستقلين لطبيب الأسنان من خلال دعم الجوانب السريرية والإدارية في عيادة طب الأسنان وذلك عن طريق تهيئتهم لإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات وتعقيمها والعناية بها بالإضافة إلى الإسهام في إجراءات طب الأسنان.