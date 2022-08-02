انت الان تتابع خبر تنظيماً للمحتوى الإعلامي في السعودية.. قرار بمنع غير السعوديين من الإعلان عبر مواقع التواصل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وبينت الهيئة أن التعاقد للإعلان للمنشآت التجارية سيكون فقط مع من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله ممارسة الإعلان التجاري في منصات التواصل الاجتماعي.

وفي نوفمبر الماضي، غرّمت وزارة التجارة السعودية 11 من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بما قيمته 185 ألف ريال (49 ألف دولار)؛ بسبب عدم إفصاحهم عن تقديم مواد إعلانية عبر "تويتر" و"سناب شات".

وبدأت المملكة فرض رقابة صارمة على المواد التي يعرضها المشاهير والمؤثرون على مواقع التواصل بهدف ضبط تداعيات هذه المواقع على المجتمع السعودي، وحماية السكان من عمليات الاحتيال.