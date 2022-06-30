زفاف اسطوري لأميرة الأردن تطل بفستان الزفاف الأبيض مع عريسها الغير عربي الجنسية ؟! ... لن تصدق ما الذي قام به العريس لأجل اميرته؟ وهذه جنسيته الأجنبية !! (اتفرج الصور)

قد أقيم حفل زواج الأميرة راية الأخت غير الشقيقة للملك عبدالله في بريطانيا بحضور والدتها الملكة نور الحسين وسفير الأردن في لندن عمر النهار بالإضافة إلى عائلة دونوفان، واقتصر الزفاف على مراسم بسيطة وحفل صغير وفقاً للإجراءات المتبعة لتفادي كورونا.

وقد تداول ناشطون في تغريدات في ذلك الوقت، أن نيد دونوفان هو حفيد الروائي البريطاني الشهير روالد دال، وابن الروائية شانتال صوفيا تيسا دال، التي هي ابنة روالد والممثلة الأميركية باتريسيا نيل.

فارس نيد دونوفان

تعود أصول الصحفي البريطاني فارس نيد دونوفان لأستراليا، وهو ابن الروائية شانتال صوفيا المعروفة بـ"تيسا دال"، ورجل الأعمال باتريك دونوفان، وحفيد مؤلف

الأطفال المشهور رولد دال، والممثلة الأميركية باتريسيا نيل، ويبلغ من العمر حوالي 26 عامًا حيث يصغر عروسه بسبع سنوات تقريبًا فهي تبلغ من العمر "34" عامًا.

ويُعرف أن نيد دخل الإسلام قبل زواجه بفترة، ويهتم بشدة بأخبار الشرق والثقافة الإسلامية والشرقية والآسيوية أيضًا، بجانب اهتمامه بدراسة اللغة العربية بعد أن تأكد أنه لم يحسنها، وكثيرًا ما يبدي إعجابه بدول الشرق عامة، والسياحة الأدرنية بشكل خاص، وهو عضو منتخب في الجمعية الملكية الآسيوية.

كما يهوى زوج الأميرة راية بنت الحسين التصوير الفوتوغرافي ولديه حسابه الرسمي بمواقع التواصل الإجتماعي.

ردة فعل العريس عند رؤية العروس

كان في قمة السعادة والابتسامة لما تغادر شفتيه كما تظهر في الصور التي سوف يتم عرضها لاحثاً في المقالة.

ما الذي قام به العريس لأجل اميرته؟

حيث من شدة حب فارس نيد دونوفان للأميرة الأردنية راية بنت الحسين، قام باعتناق الاسلام والزواج منها، ولم يبالي بفارق السن بينهما.