بشرى كبرى لجميع المقيمين في عمان .. قم بهذه الإجراءات واحصل على الجنسية فوراً

وقد كشفت وزارة الداخلية العمانية على هذه الأسئلة المثيرة التي تدور في أذهان البعض بشأن طريقو حصولهم علي الجنسية العمانية.

وفي ذات السياق فقد حظره وزارة الداخلية العمانية أن لا يقوم الأشخاص الحاملين للجنسية العمانية ببعض من الأخطاء التي قد تجعلهم يخسرون الجنسية العمانية ويتم سحبها منهم.

شروك الحصول علي الجنسية العمانية

تم سن قانون وشروط ليتم قبول طلبات الأشخاص الذين يريدون أن يحصلون علي الجنسية العمانية, فعلي راغبي الحصول علي الجنسية العمانية أن يقوموا بالاطلاع علي هذه الشروط لكي يتمكنوا التقدم بشكل صحيح علي أخذ الجنسية العمانية.