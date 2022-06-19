سلطنة عمان تعلن عن شروط جديدة لا يمكن الحصول على الاقامة او تجديدها إلا إذا توافرت .. وتكشف عن خطوات جديدة لتجديد الإقامة!!

حيث صار بإمكانهم الآن الدخول إلى موقع شرطة سلطنة عمان والاستفادة من خدماته الإلكترونية الكثير التي تقدمها في الموقع الرسمي لها.

وتعتبر شرطة عمان هي القوة الداخلية التي تتولى الضبط والتحكم في الانضباط العام في عمان, ومن ضمن الميزات التي بالامكان الاستفادة منها من موقع شرطة سلطنة عمان هي أن يقوم شخص واحد بتجديد أو إصدار بطاقة مقيم لعدة أشخاص في آن واحد.

إجراءات استخراج بطاقة مقيم في سلطنة عمان

هناك بعض الإجراءات التي يتم إتباعها من أجل استخراج بطاقة مقيم بسلطنة عمان, وهذه الإجراءات هي التي تم توضيحها علي موقع شرطة سلطنة عمان.