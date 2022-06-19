انت الان تتابع خبر سلطنة عمان تعلن عن شروط جديدة لا يمكن الحصول على الاقامة او تجديدها إلا إذا توافرت .. وتكشف عن خطوات جديدة لتجديد الإقامة!! والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تواجد العديد من المقيمين في عمان يقومون بالبحث عن شروط واجراءات إصدار بطاقة مقيم باكثر من طريقة كي يختارو الاسهل والأيسر منها.
حيث صار بإمكانهم الآن الدخول إلى موقع شرطة سلطنة عمان والاستفادة من خدماته الإلكترونية الكثير التي تقدمها في الموقع الرسمي لها.
وتعتبر شرطة عمان هي القوة الداخلية التي تتولى الضبط والتحكم في الانضباط العام في عمان, ومن ضمن الميزات التي بالامكان الاستفادة منها من موقع شرطة سلطنة عمان هي أن يقوم شخص واحد بتجديد أو إصدار بطاقة مقيم لعدة أشخاص في آن واحد.
إجراءات استخراج بطاقة مقيم في سلطنة عمان
هناك بعض الإجراءات التي يتم إتباعها من أجل استخراج بطاقة مقيم بسلطنة عمان, وهذه الإجراءات هي التي تم توضيحها علي موقع شرطة سلطنة عمان.
- يقوم صاحب الطلب بالدخول علي التصديق الإلكتروني للحصول على الخدمة.
- يقوم الأشخاص المسؤولين عن مراجعة الطلبات بمراجعة هذا الطلب وبيان مدي صحة البيانات الواردة فيه.
- ثم يتم عرض تفاصيل الطلب ومقدار رسوم الحصول علي هذه الخدمة الإلكترونية.
- يتيح لك الموقت عدد من الخيارات التي يمكنك من خلالها القيام بعملية الدفع الإلكتروني.
- اختيار طريقة الدفع التي تناسبك لسداد رسوم الحصول علي الخدمة.
- بعد إتمام عملية الدفع يتم استلام إيصال الخدمة.
- ويمكن أن تقوم بعرض المعاملات السابقة التي قدمتها بعدها علي موقع التصديق الإلكتروني, وحتي يتم الاختصار في عملية إيحاد المعاملة التي تريدها يمكن أن تقوم بالضغط علي علامة البحث بكتابة تاريخ تقديم الطلب أو رقم الطلب الإلكتروني أو رقم الرقم المدني لصاحب الطلب.
- تبلغ رسوم الحصول علي هذه الخدمة أحدي عشر ريال عماني, ويتم دفعها بالطرق الدفع الإلكتروني التي وفرها موقع شرطة سلطنة عمان.
- ويجب العلم بأنه لكي يتم تجديد بطاقة المقيم أو أصدرتها لابد أن يتوجه إلى مراكز تقديم الخدمة شخص عماني الجنسية, ولابد أن يكون هذه الشخص هو صاحب العمل أو من ينوب عنه داخل الشركة أو المؤسسة التي تضم الشخص الذي يرغبون في الصدارة أو تجديد له بطاقة الإقامة.