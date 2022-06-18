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رياض - احمد صلاح - سبب وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي السيرة الذاتية ويكيبيديا حيث أعلن الديوان الملكى السعودى اليوم السبت عن وفاته وأثار الخبر ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

وأعلن الديوان الملكي السعودي اليوم عن وفاة صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، دون أن يعلن عن سبب وفاته مما أثار تساؤلات عن سيي وفاة الأمير الشاب.

كما أن الديوان الملكي تأخر في الإعلان عن وفاة الأمير سعود واكتفى بالإعلان فقط عن وفاته دون الكشف عن السبب، وأضاف أنه سيصلى عليه اليوم السبت بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ومن الغريب تأخر إعلان الديوان عن خبر وفاة الأمير، حيث نعى حساب باسم "أخبار آل سعود" عبر تويتر الأمير أمس الجمعة، ونشر صورته معلقا عليها بإعلان عن وفاته قبل ساعات من الإعلان الرسمي.

وقال حساب "أخبار آل سعود" على موقع تويتر يوم أمس: "انتقل الى رحمة الله صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي. رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته"، ولم يعلن السبب.

سبب وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي :

ووفقا لوسائل إعلام سعودية، فإن سبب وفاة الأمير جاء بسبب أزمة صحية ألمت به، توفي على إثرها في أحد مستشفيات الرياض، في حيث أكدت مصادر أخرى أنه تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته.

وبهذا يكون سبب وفاة الأمير الشاب سعود بن محمد هو أزمة صحية مفاجئة حيث نعاه الأمير عبدالعزيز بن فهد آل سعود، قائلا: "اللهم اغفر وارحم عبدك سعـود بن محمد. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم ثبته عند السؤال".

من هو الأمير سعود بن محمد بن تركي السيرة الذاتية ويكيبيديا :

الأمير سعود بن محمد بن تركي هو نجل الأميرة الراحلة مشاعل الفيصل، وحفيد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وبحسب معلومات متداولة، فإن الأمير سعود هو الابن الوحيد للأميرة مشاعل الفيصل بن عبدالعزيز.

ووُلد الأمير سعود في العاصمة الرياض، فيما ذكر أحد المغردين أن "الأمير سعود درس في مدرسة الثغر النموذجية بطريق مكة".

وكتب "هاني كردي": لاحول ولا قوة الا بالله، وإنا لله وإنا اليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه، واسكنه فسيح جناتك، وأكرم نزله، واغسله بالماء والثلج والبرد، وألهم أهله الصبر والسلوان على فراقه، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل، رحمه الله كان زميلًا في الفصل والمدرسة، مدرسة الثغر النموذجية على طريق مكة".

والأمير سعود بن محمد بن تركي من الشخصيات المرموقة والمعروفة في المملكة العربية السعودية كما يعرفه العديد من الناس على مستوى الوطن العربي، وهو عضو شرف سابق في نادي الأهلي السعودي بالمملكة العربية السعودية.

وهو من أحفاد الملك فيصل بن عبد العزيز الملك الثالث للمملكة العربية السعودية، كما أنه ابن الأميرة مشاعل الفيصل بنت عبد العزيز آل سعود فهو الابن الوحيد لها، حيث كان هذا الأمير عاشق لمجال الرياضة منذ صغره.

وتقلد العديد من المناصب الخاصة بها حتى نال عضوية شرف النادي الأهلي السعودي، كما أنه كان مشرف على النادي الأهلي في فترة من الفترات، كذلك فإنه قد ترك العمل في مجال الرياضة وعمل لفترة في مجال ريادة الأعمال حتى توفي، وكان لخبر وفاته صدمة كبيرة على كثير من محبيه.

سبب وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي السيرة الذاتية ويكيبيديا هو أزمة صحية مفاجئة أدخلته المستشفى وبقي فيها فترة زمنية تسببت في وفاته لاحقا حين أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاته وموعد الصلاة والجنازة.