ترف باذخ وأناقة تفوق الخيال .. فخامـة يخت العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأفخم والأضخم في العالم يتكون من 4 طوابق مع صنابير مياه مطلية بالذهب!! (صور)

انت الان تتابع خبر ترف باذخ أناقة تفوق الخيال .. فخامـة يخت العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأفخم والأضخم في العالم يتكون من 4 طوابق مع صنابير مياه مطلية بالذهب!! (صور) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قــام رواد مـواقع التواصل الاجتماعي ، باعـادة تداول صور نشرت قبل عدة سنوات للعاهل الأردني عبدالله الثاني، وعائلته وهم في رحلة عبر بحر إيجة، على متن اليخت “سارفسا” من لأجل قضاء إجازة نهاية الصيف وقتها .

وتلك الصور التي نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضمت مشاهد لليخت، الذي رسا حينها في مدينة مرمريس التركية، وقد تم تزويده بالوقود والمواد الغذائية اللازمة لرحلة ممتعة.

ويعتبر اليخت الذي يملكه الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود من أكبر 100 يخت حول العالم، وفق ما اوردت صحيفة القدس العربي، وهو مؤلّف من أربعة طوابق، وصالة رياضة وصالة جاكوزي وصنابير مياه مطلية بالذهب، ويستوعب اليخت 12 ضيفا في ست غرف، وطاقما يضم 20 شخصا في عشر غرف (كابينات)، وتبلغ قيمة اليخت 110 ملايين دولار.

يشار إلى أن للملك الأردني قارب في ميناء العقبة تم تصميمه وبناؤه في سلطنة عمان، ويميز بجمالية تصميمه الداخلي من الخشب المحفور برسومات على الطريقة الإسلامية.