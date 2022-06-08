سلطنة عمان تصدر رسوم وشروط جديدة لتجديد رخصة القيادة للمقيمين والمواطنين .. تعرف عليها بالخطوات !

حيث يرغب الكثير بالتعرف على شروط قيامه بتجديد رخصة السياقة الخاصة به, ليقوم موقع شرطة عمان السلطانية بوضع ضوابط تجديد رخصة السياقة لكل الأشخاص.

كما سنوضح عبر هذه الخدمة الإلكترونية المقدمة من شرطة عمان السلطانية خطوات تجديد رخصة السياقة عن طريق الموقع الإلكتروني لها.

شروط تجديد رخصة السياقة بسلطنة عمان

كتب موقع شرطة عمان السلطانية شروط وضوابط الحصول علي الخدمة الإلكترونية المميزة والتي يمكن من خلالها أن تقوم بتجديد رخصة السياقة لكل الأشخاص, ويمكن أن يستفيد من هذه الخدمة المواطن العماني والشخص المقيم.

أن يقوم صاحب الخدمة بتفعيل خدمة التصديق الإلكتروني لبطاقات الأحوال المدنية وذلك من خلال مراكز خدمات الشرطة و بطاقة الهاتف الذكي المدعمة بنظام التصديق الإلكتروني.

يجب أن تكون رخصة السياقة صادرة من شرطة عمان السلطانية.

أن تكون رخصة السياقة انتهت بالفعل أو شارفت علي الانتهاء في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً.

تواجد صاحب رخصة السياقة داخل سلطنة عمان أثناء شروعه في تجديد رخصة السياقة. أن لا يكون علي صاحب رخصة السياقة أو الرخصة نفسها أي مخالفات مرورية.

أن لا يتجاوز تاريخ انتهاء سجل السيارة سنة.

أن تكون السيارة قد خضعت لإجراءات الفحص وذلك من مراكز الفحص المعتمد, وأن يتم إرسال هذه النتائج, وان لا يتجاوز فترة إجراء هذا الاختبار مدة الثلاثين يوم.

خطوات تجديد رخصة السياقة في سلطنة عمان

يمكن تجديد رخصة السياقة الخاصة بالمواطنين العمانيين والمقيمين من خلال الخطوات التي وضحها موقع شرطة عمان السلطانية, حيث تم كتابة الخطوات كالآتي.

الذهاب للحصول علي الخدمة من خلال خدمة التصديق الإلكتروني وذلك عبر جهاز قارئ البطاقات أو عن طريق بطاقة الهاتف الذكي المدعمة بنظام التصديق الإلكتروني.

القيام بدفع رسوم تجديد رخصة السياقة.

استلام إيصال الخدمة بعد إتمام عملية الدفع.

طباعة رخصة السياقة من أقرب مركز لتقديم الخدمة.

رسوم تجديد رخصة السياقة

يتم دفع مبلغ عشرين ريال مقابل تجديد عشر سنين للمواطنين العمانيين, أما بالنسبة للمقيمين يتم دفع مبلغ عشرين ريال مقابل سنتين فقط وذلك بالنسبة للرخصة الخفيفة.