مقطع مسرب من حفل زفاف ابنة ملك البحرين اذهل جميع الخليجين.. والمفاجأة من هو العريس وماهي جنسيته ؟! .. ولن تصدق كم بلغ مهرها؟!

وأندهش المتابعين من الجمال الخارق الذي تتمتع به نورة والأناقة الفخمة التي ظهرت بها خصوصًا أنّها تظهر لأول مرة في وسائل التواصل الاجتماعي.

ولاقى مقطع الفيديو انتشارًا واسعًا في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، ووثق المقطع المهر الذي قدّمه الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان حفيد حاكم الإمارات من أجل الزواج بالأميرة نورة.

وبلغ المهر الذي قُدم من أجل الأميرة نورة 250 مليون درهم إماراتي وظهرت في الفيديو صناديق تحتوي على مجوهرات ذهب بلغت قيمتها 50 مليون درهم إماراتي . وأثنى الجميع على جمال الأميرة نورة وبدأوا منذهلين منه وقالوا إنّها تستاهل أكثر من 250مليون درهم مهر لها.