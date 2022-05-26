انت الان تتابع خبر تحذير هام وعاجل من امانة جدة يتعلق بأعمال الهدد وإزالة الأحياء العشوائية .. والكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بموعد انتهاء الأعمال! (تعرف عليها) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ان أمانة جدة تستمر في تنفيذ في خطتها التي أقرّتها سلفًا في إزالة الأحياء العشوائية، وذلم بعد أن قامت بإيقاف أعمالها في شهر رمضان الماضي.

حيث عاودت اعمال الهدد والازالة نشاطها في شهر شوال الجاري، وتمكنت الأمانة في إزالة 20 حيًا ضمن الأحياء العشوائية، حيث تبقى 12 حيًا في إطار الخطة المحددة.

واستطاعت الأمانة في إزالة 20 حيًا ضمن الأحياء العشوائية أبرزها: 1- المطار ( الربوة- النزهة).

2- جدة الجديدة (السلامة).

3- العزيزية ( مشرفة- العزيزية- الرحاب).

4- الشرفية ( الشرفية- بني مالك).

5- البلد ( السبيل- البلد- الهنداوية- الكندرة- العمارية- الصحيفة- البغدادية).

6- الجامعة (الثغر).

7- خزام ( جنوب الروابي- بترومين- غليل- الثعالبة- القريات- النزلة اليمانية).

فيما أعلنت لجنة العشوائيات بمحافظة جدة عن استئناف أعمال إزالة الأحياء العشوائية بالمحافظة، وتشمل 12 حياً، ونشرت إمارة مكة المكرمة جدولاً بأسماء الأحياء التي سيتم استئناف إزالتها وهي: مدائن الفهد م 1و2، والجامعة، والروابي، والمنتزهات، وقويزة، والعدل، والفضل، وأم السلم، وك 14 الشمالي.

ومن جانبه، أفاد محمد البقمي، المتحدث باسم أمانة جدة، أنه خلال فترة التوقف في شهر رمضان المبارك، تم إخطار سكان 6 أحياء من المزمع إزالتها، نافيًا تأجيل خطة الإزالة أو استثناء شيء منها، وذلك وفق الجدول الزمني الذي بدأ في 16 من ديسمبر 2021م الماضي، وينتهي في 27 من أغسطس 2022.

كما حذر البقمي من الانسياق وراء حسابات غير رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحاول استغلال بعض الملاك في عمليات نصب واحتيال، داعيًا إلى تحري الأخبار الصحيحة من المصادر الرسمية.