انت الان تتابع خبر الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين تودع العزوبية وتقرر الزواج من هذه الشخصية .. وحاكم دبي محمد بن راشد يصاب بنوبة قلبية .. اتفرج (صـور مسربة) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اعـاد رواد مـواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات، تـداول تقـرير صحيفة ديلي أكسبريس البريطانية عن ارتباط الاميرة الاردنية هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم والأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة، الذي هو ابن الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن الأميرة هيا هربت من دبي إلى لندن حيث أقامت معركة قانونية مع زوجها المفصول، وهي الزوجة السادسة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهي صديقة للعائلة الملكية البريطانية ولها علاقة متينة مع الأمير تشارلز.

وأضافت الصحيفة، أن الأميرة هيا بنت الحسين (45 سنة ) تخوض معركة قانونية مع زوجها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث أطلقت الأميرة الأردنية دعوى قضائية في لندن بعد أن فرت من دبي، مشيرتاً أن الأميرة هيا قضت بعض الوقت مع الأمير تشارلز وكاميلا في العديد من المناسبات على مر السنين ولديها هذا الارتباط المفاجئ بوريث العرش البريطاني .

الاميرة هيا بنت الحسين برفقة الأمير تشارلز ولي عهد اللمملكة البريطانية ولفتت الصحيفة إلى أن الأميرة هيا صاحبة الدماء الملكية منذ ولادتها وحتى الزواج، هي أخت غير شقيقة للملك عبد الله الثاني ملك الأردن، حيث عززت مكانتها في الأوساط الملكية الإماراتية عندما تزوجت الملياردير الشيخ محمد آل مكتوم أمير دبي في عام 2004م .

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الأميرة هيا كانت منتظمة في رويال أسكوت على مر السنين وصديقة للأمير تشارلز وكاميلا دوقة كورنوال.

وأكدت صحيفة أكسبريس البريطانية أنه في سبتمبر الماضي، انضمت الأميرة هيا إلى تشارلز وكاميلا في زيارة إلى لندن ليخت " Maiden " الذي تم تجديده حديثًا في قاعدة"" HMS President العسكرية البريطانية.

الأمير تشارلز والأميرة هيا بنت الحسين ما هو الرابط فيما بينهم وأشارت الصحيفة إلى أن الأميرة هيا زوجة حاكم دبي محمد بن راشد عرضت صورها مع الأمير تشارلز وكاميلا في جميع أنحاء دبي في عام 2016م عندما قاما بجولة في المدينة الإنسانية الدولية.

وبينت الصحيفة أن الأمير الأردنية وأميرة الإمارات العربية المتحدة ليست غريبة على الأوساط الملكية الدولية، لذلك قد لا يكون مفاجئًا أنها اختارت محامٍ استخدمه أفراد الأسرة الملكية البريطانية سابقًا، حيث اختارت الأميرة هيا محامياً كان يستخدمه الأمير تشارلز والأمير أندرو لتمثيلها في معركة المحكمة العليا الحالية مع زوجها.

وذكرت الصحيفة أن المحامية فيونا شاكلتون مثلت الأمير تشارلز أثناء طلاقه من الأميرة ديانا.