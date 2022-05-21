انت الان تتابع خبر ارتفاع كبير لأسعار الذهب في عمان لهذا السبب المفاجئ .. ويصل سعره إلى هذا الحد المخيف لأول مرة في تعاملات اليوم! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الذهب اليوم في سلطنة عمان، اليوم السبت ارتفاعا ملحوظا وذلك تزامنا مع ارتفاع اسعار المعدن عالميا وفق الإحصائية الاخيرة للبورصة.

وتشهد اسعار الذهب في هذه الآونة تلخبطا كبيرا ووذلك نتيجة للحرب التي تشهدها روسيا واوكرانيا وفي هذه السطور سوف نعرض متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني

الوحدة ريال عماني دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 22.87 ريال $59.41 سعر الذهب عيار 22 20.96 ريال $54.46 اسعار الذهب عيار 21 20.01 ريال $51.99 اسعار الذهب عيار 18 17.15 ريال $44.56 سعر الذهب عيار 14 13.34 ريال $34.66 سعر الذهب عيار 12 11.43 ريال $29.71 اسعار أوقية الذهب 711.10 ريال $1,848 اسعار جنيه الذهب 160.06 ريال $415.89 اسعار كيلو الذهب 22,865 ريال $59,412 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Saturday, May 21, 2022 01:01 PM بتوقيت دولة عمان

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في عمان بعملة ريال عماني