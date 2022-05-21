انت الان تتابع خبر ارتفاع كبير لأسعار الذهب في عمان لهذا السبب المفاجئ .. ويصل سعره إلى هذا الحد المخيف لأول مرة في تعاملات اليوم! والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الذهب اليوم في سلطنة عمان، اليوم السبت ارتفاعا ملحوظا وذلك تزامنا مع ارتفاع اسعار المعدن عالميا وفق الإحصائية الاخيرة للبورصة.
وتشهد اسعار الذهب في هذه الآونة تلخبطا كبيرا ووذلك نتيجة للحرب التي تشهدها روسيا واوكرانيا وفي هذه السطور سوف نعرض متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني
|الوحدة
|ريال عماني
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|22.87 ريال
|$59.41
|سعر الذهب عيار 22
|20.96 ريال
|$54.46
|اسعار الذهب عيار 21
|20.01 ريال
|$51.99
|اسعار الذهب عيار 18
|17.15 ريال
|$44.56
|سعر الذهب عيار 14
|13.34 ريال
|$34.66
|سعر الذهب عيار 12
|11.43 ريال
|$29.71
|اسعار أوقية الذهب
|711.10 ريال
|$1,848
|اسعار جنيه الذهب
|160.06 ريال
|$415.89
|اسعار كيلو الذهب
|22,865 ريال
|$59,412
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Saturday, May 21, 2022 01:01 PM بتوقيت دولة عمان
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في عمان بعملة ريال عماني
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|20 مايو
|22.82
|19.97
|17.12
|13.31
|11.41
|19 مايو
|22.79
|19.94
|17.09
|13.29
|11.39
|18 مايو
|22.53
|19.71
|16.90
|13.14
|11.27
|17 مايو
|22.50
|19.69
|16.87
|13.12
|11.25
|16 مايو
|22.57
|19.75
|16.93
|13.17
|11.29
|15 مايو
|23.34
|20.42
|17.50
|13.61
|11.67
|14 مايو
|23.34
|20.42
|17.50
|13.61
|11.67
|13 مايو
|23.34
|20.42
|17.50
|13.61
|11.67
|12 مايو
|23.34
|20.42
|17.50
|13.61
|11.67
|11 مايو
|23.34
|20.42
|17.50
|13.61
|11.67