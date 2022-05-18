انت الان تتابع خبر أرقـام غير متوقعه .. لـن تصدق كم تبلغ ثروة ثالث أغنى رجل عربي الاماراتي الـراحـل ماجد الفطيم ؟! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تصـدر في محـركـات البحث عـن أنباء الخلاف حول تركة رجل الأعمال الاماراتي وثالث اغنى اغنياء العـرب ماجد الفطيم الذى توفي قبل عدة أشهر.

وكانت مسيرة حياته حافلة من العطاء، حيث عاصر نهضة الإمارات، ووصفه حاكم دبي محمد بن راشد بأنه أحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها.

ويعد الفطيم أبرز رجال الأعمال في العالم العربي، واحتل في 2021 المرتبة الثالثة في تصنيف أغنياء العالم العربي، وفقا لصحيفة "فوربس الشرق الأوسط".

ووفقا لبيانات مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات" فقد بلغت ثروة ماجد الفطيم في 2021 نحو 6.05 مليار دولار، وجاء في المرتبة 476 ضمن مؤشر "بلومبرغ".

نشأ ماجد الفطيم في عائلة تجارية حيث كان يعمل والده محمد وعمه حمد في تجارة الأخشاب والأقمشة واللؤلؤ.

وماجد الفطيم هو مؤسس مجموعة "ماجد الفطيم" المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وذلك في العام 1992.

وتمتلك وتدير شركة "ماجد الفطيم" اليوم 27 مركز تسوق و13 فندقا وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء.

كما تمتلك مجموعة "ماجد الفطيم" رخصة حصرية لتشغيل الهايبر ماركت للشركة الفرنسية "كارفور" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا.