انت الان تتابع خبر بالصور..تشييع جثمان الشيخ خليفة بن زايد لمقبرة البطين بأبوظبي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سيطرت مظاهر الحزن على وجوه كبار رجال دولة الإمارات و أسرة آل نهيان أثناء رحلة تشييع جثمان رئيس دولة الامارات الشيخ “خليفة بن زايد” لمثواه الأخير في مقبرة البطين بأبو ظبي.

صلاة الجنازة

رصدت الصور من مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبو ظبي، وكان معه شيوخ عائلة آل نهيان، داعيين المولى عز وجل أن يتغمد الشيخ “خليفة بن زايد”فقيد الأمتين العربية والإسلامية، بواسع رحمته أن يكرم نزله جزاء ما قدم في حياة زاخرة بالعمل والعطاء كرسها لخدمة وطنه والعمل الإنساني بأنحاء العالم.

سيطرت مظاهر الحزن على وجوه كبار رجال دولة الإمارات و أسرة آل نهيان أثناء رحلة تشييع جثمان رئيس دولة الامارات الشيخ “خليفة بن زايد” لمثواه الأخير في مقبرة البطين بأبو ظبي.

صلاة الجنازة

رصدت الصور من مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبو ظبي، وكان معه شيوخ عائلة آل نهيان، داعيين المولى عز وجل أن يتغمد الشيخ “خليفة بن زايد”فقيد الأمتين العربية والإسلامية، بواسع رحمته أن يكرم نزله جزاء ما قدم في حياة زاخرة بالعمل والعطاء كرسها لخدمة وطنه والعمل الإنساني بأنحاء العالم.

تشيع الفقيد لمثواه الأخيرة بمقبرة البطين

شارك الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان “حاكم أبوظبي وباقي شيوخ الإمارات، في تشييع جثمان الشيخ خليفة بن زايد لمثواه الأخير في مقبرة البطين في أبوظبي.

و أظهرت مدى التأثر والحزن الشديد الذي كان واضحا عليهم برحيله، وتشير الصور الي مدى التزام أعضاء أسرة آلا نهيان وقادة الامارات بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مثل موقف كهذا، حيث التزموا بارتداء الكمامات.

عزاء قصر المشرف بأبوظبي

ومن المعلن غدا السبت أن يشهد قصر المشرف بأبو ظبي، عزاء الشيخ خليفة بن زايد، حيث سيتلقى حاكم أبوظبي الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” الي تعازي أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

تعازي قادة العالم

وتقدم الكثير من ملوك و كبار قادة ورؤساء العالم تعازيهم في وفاة الشيخ محمد بن زايد، ومنهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك ” سلمان عبد العزيز”، والرئيس الروسي” فلاديمير بوتين “، والرئيس الأمريكي “جو بايدن

تشيع الفقيد لمثواه الأخيرة بمقبرة البطين

شارك الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان “حاكم أبوظبي وباقي شيوخ الإمارات، في تشييع جثمان الشيخ خليفة بن زايد لمثواه الأخير في مقبرة البطين في أبوظبي.

و أظهرت مدى التأثر والحزن الشديد الذي كان واضحا عليهم برحيله، وتشير الصور الي مدى التزام أعضاء أسرة آلا نهيان وقادة الامارات بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مثل موقف كهذا، حيث التزموا بارتداء الكمامات.

عزاء قصر المشرف بأبوظبي

ومن المعلن غدا السبت أن يشهد قصر المشرف بأبو ظبي، عزاء الشيخ خليفة بن زايد، حيث سيتلقى حاكم أبوظبي الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” الي تعازي أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

تعازي قادة العالم

وتقدم الكثير من ملوك و كبار قادة ورؤساء العالم تعازيهم في وفاة الشيخ محمد بن زايد، ومنهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك ” سلمان عبد العزيز”، والرئيس الروسي” فلاديمير بوتين “، والرئيس الأمريكي “جو بايدن