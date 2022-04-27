اعـلان هـام وعاجل من وزارة التعليم السعودية لكل أولياء الأمور حـول طـلاب هذه المراحل في كـل مدارس المملكة .. قوموا بهذا الأمر فوراً قبل فوات الآوان !!

أصدرت وزارة التعليم في المملكة، اعـلان تضمن فيه مواعيد التسجيل للمراحل الابتدائية ورياض الأطفال على منصة نور التعليمية.

هذا وقد نشرت التعليم السعودي توضيحا بينت فيه جدول وضح الفئات العمرية وأنواع المدارس وفترات التسجيل من خلال حسابها الرسمي على صفحة المدونات الصغرى تويتر، وذلك اعتبارًا من 23 رمضان 1443 هـ، الموافق 24 أبريل 2022، حيث يتوافق مع الفئة العمرية من 6 سنوات، وأقصر فترة هي 90 يومًا إلى 11 عامًا وأطولها 3 أشهر.

تسجيل رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية

وأوضحت وزارة التعليم أن التسجيل في منصة نور يكون لجميع المدارس المختلفة والتي منها الحكومية والخاصة، في حين أنه سيبدأ في 16 رمضان 1443، الموافق 17 أبريل 2022، وسيستمر حتى دفع الشواغر أو انتهاء صلاحيتها، في حين أنه سيتم إغلاق الموعد النهائي لحين إتمام كافة التسجيلات، حيث أن الفئة العمرية: 6 سنوات أو أقل من 90 يومًا إلى 11 عامًا، وبحسب الوزارة، يبدأ التسجيل للصف الأول للمدارس الرسمية في عام 1443 هـ ويستمر حتى انتهاء كافة الطلبات التي يتم تقديمها، أو انتهاء صلاحيتها وينتهي تسجيل الفئة العمرية في 1444 هـ.

موعد تسجيل المرحلة الابتدائية في نور

يبدأ التحاق طلاب مرحلة رياض الأطفال في 28-10-2022، ويستمر التحاق طلاب المرحلة الثالثة وما دون السادسة طوال العام الدراسي، وستبدأ جميع المدارس بالتسجيل لخريجي رياض الأطفال الحكومية والخاصة اعتبارًا من 27-11-2022، سيتم دفع الوظائف الشاغرة أو سينتهي التسجيل وينتهي في 17-3-2022، والذي سيستمر لمدة 180 يومًا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، وبحسب الوزارة، فإن تسجيل خريجي رياض الأطفال الدوليين والأجانب ومؤهلاتهم للبرامج الدولية داخل المملكة، وكذلك خريجي رياض الأطفال من خارج المملكة في جميع المدارس، سيبدأ في 23-1- 2023.

الطلاب الذين تقدموا إلى التسجيل في نظام نور

وفي غضون ذلك، التحق أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة بجميع مراحل التعليم العام والمدارس الخاصة والأجنبية ومؤسسات وبرامج التربية الخاصة، خاصة في أول أيام شهر رمضان المبارك، فضلاً عن أن الدراسة ما زالت مستمرة في ثوبها الجديدة وبعد توقفت لأكثر من 14 عامًا، في حين أن الوزارة قد عملت على وضع الكثير من القواعد والضوابط التي تحافظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.