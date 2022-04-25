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الرياض - احمد صلاح - وزير الدفاع المقدشي يستقبل في مكتبه بعدن نجلي العميد فيصل رجب واللواء جعفر محمد سعد.. وهذا ما دار

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استقبل وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، في مكتبه بالعاصمة المؤقتة عدن، نجل محافظ عدن الاسبق الشهيد اللواء جعفر محمد سعد، ونجل قائد اللواء 119 العميد الركن فيصل رجب.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد أثنى المقدشي على أدوار كل من المرحوم اللواء جعفر محمد سعد، والسجين لدى الحوثيين العميد فيصل رجب.

وأشارت إلى أن المقدشي تحدث عن الجهود التي بذلت وتبذل للإفراج عن العميد فيصل رجب.