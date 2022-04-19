رابط التقارير السنوية للمعلمين 2021 الأردن | كيفية الاستعلام عن التقرير السنوي، يبحث الكثير من المعلمين والمعلمات في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الساعات الماضية لمعرفة رابط التقارير السنوية للمعلمين 2021 الأردن، حيث تصدر الخبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن وخاصة من قبل المعلمين ، بعد قيام ديوان عام الخدمة المدنية بالمملكة الهاشمية الأردنية بإعلان رابط التقارير السنوية للعاملين بالقطاع التعليمي وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاصة بهم، ونستعرض لكم من خلال الفقرات التالية كيفية الاستعلام عن التقرير السنوي.

رابط التقارير السنوية للمعلمين 2021 الأردن

أتاح ديوان عام الخدمة المدنية بالأردن لجميع المعلمين والمعلمات إمكانية الاستعلام عن التقارير السنوية باستخدام رمز المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل معلم، هذا بالنسبة للمعلمين القدامى وبالنسبة للمعلمين الجدد يتم إنشاء حساب جديد من خلال الموقع لاستلام كلمة مرور واسم مستخدم يتم من خلالهما الدخول ومعرفة التقرير السنوي، ودعت وزارة التربية والتعليم الأردنية جميع المعلمين والمعلمات للدخول لرابط التقارير السنوية لمعرفة درجة كل معلم وتحميل الملف وتعبئة البيانات بصورة سليمة قبل إرساله للمديرية التعليمية التابع لها كل معلم وذلك من خلال البريد الإلكتروني.

كيفية الاستعلام عن التقرير السنوي بالاردن

يتساءل العديد من المعلمين والمعلمات بالمملكة الأردنية الهاشمية عن كيفية الاستعلام عن التقرير السنوي، وذلك بعد أن تصد الخبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بالأردن لرغبة العاملين بقطاع التربية والتعليم في معرفة درجة التقييم السنوي لهم، وسوف نوضح لكم من خلال الخطوات التالية الطريقة الصحيحة للاستعلام عن التقرير السنوي بالاردن

أولاً الدخول لموقع ديوان عام الخدمة المدني بالأردن

يتم تسجيل الدخول من خلال رقم المستخدم وكلمة المرور

عند عدم توفر اسم مستخدم وكلمة مرور يتم إنشاء حساب جديد على الموقع.

بعد الدخول للصفحة الرئيسية

يتم تحميل ملف التقرير السنوي للمعلم

يتم ملئ الملف بالمعلومات بشكل صحيح

إرسال الملف للمديرية التعليمية التابع لها من خلال البريد الإلكترونيي لمعرفة درجة التقرير السنوي 2022