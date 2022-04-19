برنامج التدريب الصيفي وبرنامج طموح |برنامج ارامكو الصيفي

برنامج التدريب الصيفي برنامج طموح |برنامج أرامكو الصيفي، حيث أن البرنامج التدريب الصيفي للطلبة المرشحين يبدأ اليوم بتاريخ 03 يوليو لعام 2022م والموافق في 04 ذو الحجة 1443هـ، كما أن برنامج طموح للطلبة المرشحين

سوف يبدأ بتاريخ 17 يوليو 2022م الموافق ل 18 ذو الحجة 1443هـ .

حيث أن كلا البرنامجين سوف يتم عقدهما عن بُعد، من خلال منصة الدراسة الرقمية “Blackboard”،

ذلك بسبب الإجراءات والتدابير الصحية الحالية.

و يعمل هذا البرنامج على تطوير تطوير مواهب الغد الصاعد، حيث أن أرامكو السعودية توفر للطلبة الواعدين في المملكة العربية السعودية العديد من المسارات والموارد لدعم تطويرهم الأكاديمي، وكي تساعدهم على بناء شخصيتهم والمهارات الحياتية لديهم وذلك مع التركيز على مبادئ السلامة من أجل الاستفادة من إمكانياتهم لتحقيق زيادة فرصهم المستقبلية.

ما هو برنامج طموح

يوفر هذا البرنامج فرصة للطلبة في تطوير مواهبهم وصقلها وعلى تنمية مهاراتهم لتساعدهم على القبول بأفضل الجامعات العالمية والجامعات المحلية والكليات المصنفة علمياً: Ivy League وذلك من خلال مستويات متتالية، حيث أنه سوف يتم تدريب المشاركين على اختبار Reasoning SAT و AP بعدة مواد وهي:الفيزياء والكيمياء والرياضيات والاقتصاد بالإضافة إلى اختبار IELTS والمهارات المطلوبة للمستقبل.

كما أنه يعتقد بأن هذا البرنامج سوف يستمر على مدار العام الدراسي، وذلك بهدف إكمال متطلبات القبول للجامعة أثناء فترة الدراسة في المرحلة الثانوية ، ولكن هذا البرنامج لا ينطبق طلاب الثالث ثانوي.

برنامج التدريب الصيفي

يعقد برنامج التدريب الصيفي خلال فصل الصيف والذي يقدم للمشاركين مواد العلوم واللغة الإنجليزية لتطوير مهاراتهم الأكاديمية ومهاراتهم الحياتية ويساهم في بناء شخصيتهم مع التركيز على التركيز على مبادئ السلامة، كما أنها تعمل على مقدمة عامة لاختبار اللغة الإنجليزية الدولي “IELTS” وتوعيتهم بمتطلبات القبول في الجامعات العالمية.

كما لن هذا البرنامج حالياً شامل للجنسين من المسجلين من المسجلين من الصف الأول أو الثاني أو الثالث من المرحلة الثانوية.

متطلبات القبول في برنامج التدريب الصيفي

ألا يكون الطالب قد التحق بالبرنامج سابقًا.

أن يكون الطالب من المسجلين حاليًا في الصف الأول أو الثاني أو الثالث من المرحلة الثانوية.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 22 سنة.

موافقة ولي الأمر

طريقة التقديم في برنامج التدريب الصيفي

يمكن للطلاب لأن باب التسجيل متاح الآن، ولكنه سوف يغلق يوم الأحد 17 أبريل 2022م في الساعة الثالثة والنصف مساءً.

للتسجيل في البرنامج، يمكنك التسجيل في البرنامج من خلال الضغط على الرابط التالي “من هنا“.

ما بعد التسجيل في برنامج التدريب الصيفي

بمجرد أن ينتهي المتقدم من التقديم من خلال موقع الإنترنت، سوف تتم مراجعة مؤهلاته،

كما أنه سوف يتم ترتيب طلبات المتقدمين حسب المعدل التراكمي الحالي ثم اختيار الأفضل.

وسوف يتم إعلان عن نتائج القبول في البرنامج عبر رسائل البريد الإلكتروني بموعد أقصاه 03 يوليو 2022 ميلادي.