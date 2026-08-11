مكون واحد قادر على ازالة كل البقع الغامقة والتصبغات من بشرتك

النهاردة هنشارك معاكم حيلة تجميلية مصرية قديمة بتساعد على ازالة كل البقع الغامقة واثار التصبغات من البشرة، وكمان بتساعد على شد البشرة، وهو مكون متوفر بسهولة وسعر رخيص وهو حجر الشبه. طريقة استخدام حجر الشبه لتفتيح البقع الغامقة : بللي الجزء العلوي من حجر الشبه ومرريه بالراحة على المناطق اللي فيها بقع وتصبغات، وكرري تمريره على البشرة كذا مرة لحد ما الملح يبدأ ينشف على بشرتك ويغطي المنطقة بالكامل، وسيبيه لحد ما ينشف لمدة ١٠ دقايق تقريبا. وبعدها اشطفيه، وجففي بشرتك، ورطبيها بالكريم المرطب بتاعك. كرري وضع حجر الشبه على البشرة مرة واحدة يوميا. وممكن كمان تضيفي كمية بسيطة من زيت جوز الهند على حجر الشبه، وتدلكيه على البقع الغامقة، هيخفف البقع الغامقة واثار الندبات من غير ما يسبب جفاف للبشرة. وعشان حجر الشبه ليه خصائص شد للبشرة وبسبب محتواه الملحي، فهو ممكن يسبب جفاف للبشرة لو استخدمتيه يوميا لفترة طويلة، عشان كده بننصحك تستخدميه لمدة ١٠ ايام لاسبوعين كل كام شهر او حسب الحاجة. Alum stone فوايد حجر الشبه للبشرة : يعتبر قابض للمسام، وبيقلل من حجمها وبيشد البشرة. حجر الشبه مضاد للبكتيريا، وبيمنع نموها، وبالتالي هو مفيد كمادة حافظة، وممكن تستخدميه كمان كعلاج موضعي لحب الشباب، امزجي الشبه المطحونة مع الماية وحطي الخليط على البثور، وسيبيه لمدة ٢٠ دقيقة وبعدين اغسلي بشرتك بالماية.

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