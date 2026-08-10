اطعمة هتساعد جسمك على بناء الكولاجين

مافيش اطعمة معينة بتدي جسمك الكولاجين بشكل مباشر، لانك لما بتاخدي الكولاجين جهازك الهضمي بيفككه لاحماض امينية زي اي بروتين تاني، ومش بيتنقل بشكل مباشر لبشرتك، طيب، ايه اللي فعلا بيجيب نتيجة؟ حاجتين: تزويد جسمك بالمواد الخام والعناصر الغذائية المساعدة اللي بيحتاجها لانتاج الكولاجين، وحماية الكولاجين الموجود بالفعل في الجسم من التحلل السريع، تعالوا نعرف ازاي الكولاجين بيشتغل في الجسم، وايه هي الاطعمة اللي هتساعد جسمك على بناءه.

ازاي جسمك بينتج الكولاجين:

الكولاجين هو بروتين الجسم بيصنعه بنفسه، وبيتكون من ٣ احماض امينية، ولتكوين الياف كولاجين قوية ومتينة، جسمك محتاج لبعض العناصر المساعدة.

. فيتامين سي: وهو عنصر اساسي مافيش غنى عنه.

. النحاس والزنك: وهما عنصرين يعتبروا عوامل مساعدة للانزيمات اللي بتربط الكولاجين وبتقويه.

. كمية كافية من البروتين بشكل عام: من اي مصدر من مصادر البروتين.

اما بالنسبة لحماية الكولاجين، الكولاجين ليه عدوين رئيسين: اضرار الاشعة فوق البنفسجية والتحلل السكري، والاطعمة الغنية بمضادات الاكسدة والمنخفضة السكر بتساعد في حماية الكولاجين من العدوين دول.

حطي دايما النفطتين دول قدامك ،عشان توفري العناصر اللي هتساعد جسمك على بناء الكولاجين، وتحمي الكولاجين الموجود. collagen

اهم الاطعمة:

- الحمضيات، الجوافة، الفلفل الحلو:

من الاطعمة الغنية بفيتامين سي، وتحديدا الجوافة غنية بفيتامين سي بشكل ملحوظ، والفلفل الحلو (خصوصا الفلفل الاحمر) هو مصدر غني بفيتامين سي ومضادات الاكسدة، كلي الاطعمة دي نية للحفاظ على اكبر قدر من فيتامين سي، لان الحرارة بتفقده فعاليته.

- البيض:

بياض البيض غني بالبرولين، وهو واحد من الاحماض الامينية الاساسية للكولاجين، والصفار بيمد الجسم بالزنك، وهو مصدر بسيط وكامل للمواد الخام للكولاجين.

- بذور السمسم:

السمسم غني بالنحاس والزنك، وهما عنصرين اساسين الجسم بيحتاجهم لتكوين الكولاجين، رشيه على الخضار او الزبادي او الصوصات، معلقة صغيرة هتكون كافية جدا.

- بذور القرع والكاجو:

غنية بالزنك والنحاس، بالاضافة للبروتين النباتي، حفنة صغيرة من بذور القرع والكاجو، تحول وجبتك الخفيفة لمزيج غني بالكولاجين.

- الخضروات الورقية والخضروات الملونة:

السبانخ وغيرها من الخضروات الورقية الخضرا مصدر غني بمضادات الاكسدة اللي بتحمي الكولاجين من اضرار الجذور الحرة، والقاعدة العامة هي: كل ما زادت الوان الخضروات في طبقك، زادت فعالية مضادات الاكسدة فيه.

- التوت والطماطم:

التوت غني بمضادات الاكسدة، والطماطم بتوفر الليكوبين، اللي بيساعد البشرة على مقاومة اضرار اشعة الشمس فوق البنفسجية، وهي من اكبر المخاطر اللي بتهدد الكولاجين، وطبخ الطماطم بيساعد على زيادة امتصاص الليكوبين، وهي تعتبر من الحالات النادرة اللي الطبخ بيكون مفيد فيها.

- الثوم: